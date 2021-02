Drasztikus átlakulás jön a magyar munkahelyeken: indul a teljes újratervezés

A vírus előtti időszak otthon-irodában töltött aránya korábbi megszokott formájában véget ért, és már többé nem fog visszarendeződni ugyanarra az arányra. Teljesen új szemléletmódra van szükség a csapatok (újra)építéséhez a covid utáni időszak új világában. Ezt a témát járta körbe a Pénzcentrumnak írt szakértői anyagában Hudecz Annamária HR-tanácsadó, coach.

Világunk radikálisan és visszafordíthatatlanul, az egyik pillanatról a másikra 360 fokos fordulatot vett immár 10 hónapja, és azóta próbáljuk a fejünket a víz felett tartani. Sokszor alábukva, kétségbe esetten, a feneketlen mélység rémületétől való rettegéstől borzongva próbálunk újra erőt meríteni olyan tartalékokból, amelyek létezéséről talán mi magunk sem tudtunk korábban.

Az otthonunk vált a munkahelyünkké és a korábban régóta vágyott, vagy éppen rettegett homo-office lehetősége már erőltetett kényszermegoldás érzetét adja mindennapjainkban, amelyből sokan fejvesztve szeretnénk menekülni. A vírus előtti időszak otthon-irodában töltött aránya korábbi megszokott formájában véget ért, és már többé nem fog visszarendeződni ugyanarra az arányra.

Teljesen új szemléletmódra van szükség a csapatok (újra)építéséhez a covid utáni időszak új világában.

Az életünk minőségét meghatározó home-office kereteinek fellazulásával a korábbi irodai környezetünk válik a jövő legjelentősebb közösségformáló helyszíneivé. Az irodai és közösségi terek az első olyan szimbólumok egyike számomra, amelynek az az üzenete, hogy "Visszatérünk az életbe!". Mi lenne, ha ezzel a lehetőséggel úgy élnénk, mintha ebben a kivételes helyzetben az első pozitív benyomást szeretnénk megteremteni dolgozóink számára, mintha az új belépőink lennének?

Mennyire hangzik megdöbbentőnek az a tény, hogy akár már most, az online térben tudatosan előkészíthetjük a csapat (újra)építést a covid utáni időszakra? A lehetőségek tárháza talán még nem annyira evidens, mint amennyi eszköz véleményem szerint már most elérhető az online térben, az online csapatépítő-, a csapatkohéziót erősítő virtuális tréningek, a vezetői szerepet újradefiniáló-, megerősítő tréningek eszköztárain is messzemenően túl.

A ’csapat’ újradefiniálásának a lehetősége is itt van most a kezünkben. A irodai, közösségi, pihenő terekre annak nélkülözhetetlen és szerves eszközeiként is tekinthetünk. Kivételes lehetőségünk van már most elkezdeni az egyén és a csapat ’lelkét’ a fizikai munkahelyen túl újra egymáshoz is kötni oly módon, hogy az irodai létbe való visszatérést a legtöbb lehetőség kiaknázásával, proaktívan a vállalati kultúra elemeinek újradefiniálásával vagy annak megerősítésével tegyük vezetőként, akár a csapat egy tagjaként.

A csapat (újra)építés személetmód ösztönös része, hogy az empátia dimenziójában is még jobban nyissunk egymás felé, a dolgozóink, a csapataink felé. Nagyon is szükség van erre a mindennapokban, még annál is jobban, mint gondolnánk.

El kell fogadnunk azt tényt, hogy a home-office az életünk része marad, csupán annak mértéke fog változni. Lehetőségünk van már most előre megtervezni 2-3 hetet, amikor 1-2 csapat számára tudatosan előkészítjük és megvalósítjuk a csapat (újra)építést. Időnk van bőven gyakorolni, és erre úgy tekintek, mintha a versenyszám előtt futnánk a bemelegítő köröket. A startvonalhoz csakis a legfelkészültebben állhatunk oda, mert tartozunk ennyivel magunknak, és másoknak!

A közösségi terek adta csapat(újra)építésen túl, elengedhetetlen egy további gondolati szál végigfuttatása, egy adott vállalat új növekedési pályára állításának elengedhetetlen részeként. Ezek az elemek a szervezeti igények feltérképezése, összehangolása, hiszen csakis ezek ismerete mentén lehet építkezni már messzemenően túl a csapat(újra)építésének fázisán, hogy tudom a választ arra a kérdésre, hogy miért és milyen irányba építem a csapatomat?



A mi döntésünk, hogy belső erőforrásból vagy külső, professzionális partner, cég szolgáltatásait vesszük igénybe. A bemelegítő körök után, így még hatékonyabban haladhatunk az elkötelezettség, a lojalitás, az inspiráció, a csapat újra(építés) új minőségén át az emberi érték menedzsment világába vezető úton, amely garantálja a növekedési pályát számokban is mérve.

Mindezeken túl még azzal is tisztában kell lennünk, hogy a stratégiánk részeként rendelkezzünk "A, B, C, D" tervek mellett még "ZS" tervvel is. Bizony, bizony ott van az, csak még nem látunk rá. Ezért fontos, hogy a lehető legmagabiztosabban álljunk rá arra a bizonyos a jövőbeli növekedési pályára, vagyis a legfelkészültebben lépjünk oda ahhoz a bizonyos rajtvonalhoz. Pontosan még nem tudjuk, hogy mikor kezdődik az a bizonyos verseny, de azt már most tudjuk, hogy lesz!

