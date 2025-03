Villámáradások Tenerife szigetén: eddig tarthat a borzalom, erre számíthatnak a turisták

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Veszélyes áradások sújtják a Kanári-szigeteket: Gran Canaria és Tenerife is riasztás alatt áll. A heves esőzések miatt több autót is elmosott az ár, a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki a térségben - számolt be a NationalWorld.

