Még neki állt feljebb: telefonált a tömött busz sofőrje, azonnal vizsgálatot rendelt el a BKK

Az utasokkal teli buszt vezetve telefonált egy sofőr Budapesten, az esetről videó is készült, amikor kérdőre vonták, még fel is háborodott. A BKK-hoz hivatalos panasz nem érkezett az ügyben, de a felvétel alapján elsárást indítottak.

Hosszú perceken keresztül, a mobilt szorosan a füléhez szorítva telefonált egy buszvezető október 10-én a 85-ös buszon, az esetről felvételt is készített a Blikk olvasója. A sofőrre rászóltak, hogy tegye le a telefont, hiszen rengeteg utas van a buszon, köztük gyerekek is, ő erre csak annyit válaszolt: „És?!”. Az olvasó a történteket követően bement az Örs vezér téri, sofőröknek fenntartott pihenőbe, hogy hol tehet bejelentést, de ott lerázták, közben az érintett sofőr is megérkezett a pihenőre, aki azt mondta, meghalt az egyik kollégája, és ezt az ügyet intézte telefonon.

A BKK a lap kérdésére azt közölte, nem érkezett be az ügyben hivatalos panasz, de a felvétel alapján vizsgálatot indítanak. Emlékeztettek: a telefonhasználatot a KRESZ egyértelműen szabályozza, és ha egy járművezető a KRESZ-t megsérti, az minden esetben szankciót von maga után, a szabálysértés súlyához igazodva. Hozzátették: a munkatársakra nem jellemző a hasonló viselkedés.