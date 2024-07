Érdemes elindulni a hazai tavakhoz? Ilyen az időjárás és a vízhőmérséklet a Balatonnál

Ilyen időjárás várható a Balatonnál. Reggel, kora délelőtt a Balatonnál helyenként egy-egy viharos (55-60 km/h) széllökés is előfordulhat. A déli óráktól megszűnnek az erős széllökések, majd a délután folyamán nyugat felől az élénk lökések is elmaradoznak.

Előrejelzés a Balaton és a Velencei-tó térségére csütörtök estig: A mérsékelt (10-25 km/h) északnyugati szél gyakran megélénkül (25-35 km/h), többször meg is erősödik (40-50 km/h). Reggel, kora délelőtt a Balatonnál helyenként egy-egy viharos (55-60 km/h) széllökés is előfordulhat. A déli óráktól megszűnnek az erős széllökések, majd a délután folyamán nyugat felől az élénk lökések is elmaradoznak.

Kora estére a nyugatias irányúvá váló szél a legtöbb helyen 20 km/h alá mérséklődik, a térség keleti felében fordulhat még elő egy-egy élénkebb (~25 km/h) széllökés. A változó mennyiségű felhőzet mellett sok napsütés is várható. A térség nyugati részén zavarhatja többször a napsütést a megnövekvő felhőzet. Érdemi csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 25 fok körül, a késő esti 17, 18 fok körül alakul.

A Balaton Siófoknál 22, a Velencei-tó Agárdnál 22.5 fokos.

Balaton nyugati medence: a másodfokú viharjelzés érvényes.

Balaton középső medence: a másodfokú viharjelzés érvényes.

Balaton keleti medence: a másodfokú viharjelzés érvényes.

Velencei-tó: az elsőfokú viharjelzés érvényes.

Kép forrása: HungaroMet

Az időjárásra a hétvégén nem lehet panasz, legalábbis fázni senki sem fog. Első és másodfokú hőségriasztást rendeltek el az ország túlnyomó részére, ahogy erről egy korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk. Mindenki igyon sok folyadékot és védje bőrét, valamint fejét az erős napsugárzástól.