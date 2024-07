Felhőszakadás miatt adtak ki riasztást: megjött a hidegfront, de nagyon nem enyhít a forróságon

Tegnap tetőzött a hőhullám, ám még közel sem ér véget. Napsütésből sem lesz hiány, de záporok, zivatarok is lesznek.

Tegnap tetőzött a hőhullám, ám még közel sem ér véget, ma is nagyon meleg lesz - írja a HungaroMet a Facebookon. A meteorológiai szolgálat szerint szerda délutánra 30, 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de az Alföld délkeleti felében újból mérhetünk 38, 40 fokot is. Napsütésből sem lesz hiány, de záporok, zivatarok is lesznek.

Délelőtt inkább még csak helyenként, ezt követően azonban már egyre több helyen alakulnak ki záporok,

zivatarok. Legkisebb eséllyel a Dunántúl nyugati felén valószínű csapadék, legfeljebb az Alpokaljára sodródhat be egy-egy csapadékgóc. A zivatarokat felhőszakadás, erős, viharos szél, jégeső kísérheti.

Térképük mellett megjegyezték: zivataroktól függetlenül a sárgásbarnával színezett részeken számíthatunk olykor élénk, néhol erős északias szélre, ami elviselhetőbbé teszi a meleget.

Szerdára három megyére adtak ki piros figyelmeztetést magas középhőmérséklet miatt. Kilenc megyében narancs, hét megyében sárga figyelmeztetés van érvényben. Zivatar miatt tizenöt megyében van érvényben első szintű, sárga figyelmeztetés.

Felhőszakadás miatt nyolc megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.