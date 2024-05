Durva lángosárakkal robban a szezon a Balatonon: 1000 a sima, 1900 a sajtos-tejfölös, 3600 a tonhalas

Habár még csak előszezon van, az idő csodás, sokan döntöttek úgy, hogy a Balaton partján töltik a hétvégét. Kinyitottak az éttermek, büfék is, így megtudhattuk, milyen árakra kell készülnünk idén. Egyelőre nem tűnik nagyon vészesnek a tavalyi évhez képest a lángos vagy a gyros ára, de sok helyen júniustól biztosan árat emelnek.

Ha nem is hivatalosan, de elkezdődött a balatoni szezon, ezen a hétvégén a víz hőmérséklete néhol már elérte a 20 fokot. Ez ugyan a hosszú pancsoláshoz még kevés, de a sportosabbak már megmártózhattak a strandokon. A jó idő miatt a parti sétányok megteltek turistákkal, akik az éttermek teraszait is elfoglalták. Egy olvasónktól pedig friss árakat is kaptunk.

Ezek szerint Balatonfüreden az egyik büfében erre készülhetünk idén:

sima lángos: 1000 forint

fokhagymás lángos: 1100 forint

tejfölös lángos: 1500 forint

ketchupos lángos: 1300 forint

sajtos lángos: 1500 forint

sajtos-tejfölös lángos: 1900 forint

tonhalas lángos: 3600 forint

Aki ennél tartalmasabb ételre vágyik, az választhatja a babgulyást 2600 forintért, lecsót 2500 forintért, a rántott szelet görög salátával 3900 forintba kerül. 10 dkg hekk 700 forint, sült kolbász 700 forint, egy pár virsli 1300, hot dog 1500, gyros tál 3200 forintba kerül.

Ezek feltehetően még előszezoni árak, sok helyen a főszezonra emelnek.

