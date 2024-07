Már látszik, mikor tér vissza a kánikula: meg vannak számlálva a felfrissülés napjai

Vége a jó időknek, visszatér a kánikula Magyarországra is.

Az elmúlt hetek tartós kánikulája után egy ideig élvezhettük ugyan az enyhébb időjárást, hamarosan azonban visszatér borzasztó hőség. A mai napon már búcsút mondhatunk a felhőknek, tartós napsütésre lehet számítani 32 fokos maximum hőmérséklet mellett.

A keleti országrész egyes területein még alakulhatnak ki záporok, zivatarok, másutt csapadéknak kicsi az esélye. Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz élénk, helyenként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 29 fok között alakul. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Ezután fokozatoan egyre magasabbra hág a napi átlag, szombaton 35, vasárnap már 37 fokra is számíthatunk. Jó hír azonban, hogy a napsütést valamennyi szél is kíséri majd. A következő héten is tartósan beáll a 30 fok feletti meleg tartós napsütéssel, záporokra pedig továbbra is csak elvétve számíthatunk.

