Elmennél a gyerekekkel külföldre? Jól vigyázz, ha ez a papír nincs nálad, lehet a határon sem mehetsz át

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ha csak az egyik szülővel utazik egy kiskorú külföldre, akár csak néhány napra, érdemes hozzájáruló nyilatkozatot kérni a másik szülőtől is, hogy ne érje kellemetlen meglepetés az utazókat. Hosszabb külföldi tartózkodás, például munkavállalás vagy tanulmányok folytatása esetén mindenképpen szükség lesz a nyilatkozatra, de egy rövidebb kiruccanás esetén is kérhetik a hatóságok, és ennek hiányában akár meg is tagadhatják a határátlépést. Elvált szülők esetén, ha a különélő szülő viszi el a gyermeket, még büntetőügy is lehet abból, ha a külföldre utazás a gyermeket nevelő szülő hozzájáruló nyilatkozata nélkül történik. A hatósági ellenőrzés során még nagyobb garanciát jelent, ha a szülők nem maguk készítik el a nyilatkozatot, hanem közjegyzői okiratba foglaltatják, vagy a nyilatkozattevő aláírását közjegyző hitelesíti, és a közjegyzői okiratot még Apostille felülhitelesítéssel is ellátják. Az ilyen hitelesített dokumentumok akár tíz perc alatt elkészülhetnek, és az áruk sem több egy olcsóbb utasbiztosításnál, viszont a hatóságok biztosan elfogadják azt, ha külföldön ellenőrzésre kerülne sor.

Ha valaki szeretné a gyermekét magával vinni külföldre a másik szülő nélkül, jó, ha tudja, hogy beleegyező nyilatkozat nélkül érhetik kellemetlen meglepetések, akár még egy rövidebb utazásnál is. Huzamosabb ideig, például munkavállalás miatt, vagy letelepedési céllal a másik szülő hozzájárulása nélkül külföldre vinni a gyermeket jogsértésnek minősül, akkor is, ha a gyermeket az a szülő viszi külföldre, akinél elhelyezték. Ha pedig a különélő szülő próbálkozik ezzel, egyenesen bűncselekményt valósít meg, és hatósági eljárást kezdeményeznek vele szemben. Függetlenül attól, hogy a szülők együtt élnek-e, vagy elváltak, ilyen esetben mindenképp ajánlott a gyerek külföldre viteléhez írásban beleegyeznie a szülőtársnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A hozzájáruló nyilatkozatot nem muszáj közjegyzői okiratba foglalni és aláíráshitelesítéssel ellátni, a külföldi hatóságok számára sok esetben elegendő egy magánokirat is, amit a szülők maguk vagy ügyvéd segítségével készítenek. Azért érdemes mégis közjegyzőhöz fordulni, mert a közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat közokirat, ezért jóval nagyobb a valószínűsége, hogy azt a külföldi hatóságok feltétel nélkül elfogadják. Különösen nagy jelentősége lehet ennek az Egyesült Államokba vagy Kanadába történő utazás esetén, ezek az országok ugyanis megkövetelik, hogy egyértelmű legyen a gyermek ott-tartózkodásának jogszerűsége. Hiteles fordítás is készülhet a közjegyző előtti beleegyezésről, vagy a nyilatkozó fél eleve idegen nyelven is megírhatja azt. A közjegyző aláírásával és pecsétjével ellátott okiratot külföldi felhasználás céljából külön kérelemre a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nemzetközi felülhitelesítéssel (ún. Apostille-jal) látja el, amelyet nemzetközi egyezmény alapján a világ 126 országában, köztük immár Kínában és Kanadában is elfogadnak. Maga a közjegyzői okirat vagy az aláíráshitelesítés is készülhet idegen nyelven, ehhez azonban olyan közjegyzőhöz kell fordulni, aki rendelkezik az adott nyelvre vonatkozó nyelvi jogosítvánnyal. Nem több egy utasbiztosítás áránál Ha a külföldi hatóság érdeklődne a gyermek státusza felől, egyértelműen és közokirattal bizonyítható, hogy a gyermek nem jogellenesen tartózkodik ott. A nemzetközi felülhitelesítés ötezer forintba kerül, és a napi ügyfélforgalomtól függően akár percek alatt elkészülnek az iratok. A hozzájáruló nyilatkozat okiratba foglalásához mindössze a nyilatkozatot tevő (a gyerekkel nem utazó) szülőre, vagy ha más családtag kíséri a gyermeket, akkor mindkét szülőre, az ő okmányaikra, valamint a gyermek(ek) adataira van szükség. Amennyiben a szülő csak aláíráshitelesítést kér, akkor az okmányokon kívül a már megírt hozzájáruló nyilatkozatot is el kell vinni a közjegyzőhöz, és azt majd előtte kell aláírni. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Apostille felülhitelesítést személyesen, a budapesti Közjegyzők Házában található Apostille irodában lehet kérni. A közjegyzők tapasztalatai szerint érdemes utánanézni a célország követelményeinek is, hogy mit érdemes tudni a gyermekkel való utazásról, és arról, hogy az ottani hatóságok milyen dokumentumokat, és milyen formában kérnek az utazóktól.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK