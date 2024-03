Ezt rengeteg magyar benézi, ha repülővel utazik: szörnyen kellemetlen helyzetbe kerülhetnek

Az utazási szakértők szerint még a rövid repülőutak is rejtenek magukban olyan buktatókat - írja a Huffpost. Ilyenek lehetnek, ha felkészületlenül érkezünk a reptérre, túlpakoljuk a poggyászt vagy nem a megfelelő ülést választjuk, és kényelmetlen az egész utunk. Egy rossz repülőút pedig rányomhatja a bélyegét az egész utazásra.

Az utazók gyakran kevesebb figyelmet fordítanak a rövid repülőutakra, mint a hosszabb távúakra, ami számos hibához vezethet. A HuffPost utazási szakértők megkérdezésével gyűjtötte össze a leggyakoribb hibákat, amelyek rövid repülőutakon előfordulhatnak és hogy hogyan kerülhetjük el ezeket könnyedén.

Bizonyos kisebb repülőgépeken nincs lehetőség rá, hogy elektromos eszközeinket feltöltsük - kezdte Eric Rosen, a The Points Guy utazási tartalomért felelős igazgatója. Pedig például a mobiltelefont a reptéren sokkal többet nyomkodjuk várakozás közben időtöltésre vagy információkeresésre, és ezáltal hamarabb le is merülhet. A szakértő szerint ezért fontos, hogy az utazók gondoskodjanak elektronikus eszközeik feltöltéséről a beszállás előtt. Érdemes lehet hordozható power banket is magukkal vinni, hogy ne merüljünk le az út során.

Egy másik gyakori hiba az, hogy az utazók túlságosan elkényelmesednek a rövid repülőutakon, például leveszik cipőjüket vagy túl mélyen alszanak el - mondta el Gabby Beckford, a Packs Light alapítója. Ez kényelmetlenséget okozhat a leszálláskor. A repülőutak egyébként is álmosítóak sok ember számára, ha túlságosan elengedjük magunkat, akkor kábán, álmosan fogunk leszállni a gépről.

Az utazóknak érdemes élelmiszert és vizet magukkal vinniük, a rövid járatokon ugyanis nem mindig biztosított teljes ital- vagy snackszolgáltatás - mondta a lapnak Jessica van Dop DeJesus, a The Dining Traveler alapítója és szerkesztője. Legyen nálunk víz, és valamilyen vésztartalék étel minden esetben. Különösen igaz ez a fapados járatokra. Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, a szervezetünket különféle hatások érik a magasban, amelyekről általában nincs az utazóknak tudomása. Nem véletlenül vagyunk viszont szomjasabbak, éhesebbek, fáradtabbak egy két órás repülőút után, mintha vonaton vagy buszon utaztunk volna ugyanennyit:

Ezenkívül, hiába is rövid maga a repülőút, bármikor adódhat olyan helyzet, hogy többet kell várnunk, mint terveztük. A járatkésések sem ritkák manapság, jobb ha van nálunk valami éhség és szomjúság ellen.

Adam Duckworth, a Travelmation elnöke és alapítója az ülés megfelelő kiválasztásának fontosságát hangsúlyozta. Az javasolta, hogy az utazók foglaljanak ablak melletti helyet vagy válasszanak olyan ülést, ahol extra lábtér van, ha ez szükséges. Sokan utazás elfelejtik, hogy milyen zavaró tényezők adódhatnak a rosszul megválasztott ülésből, és végig kényelmetlenül érzik magukat, így már eleve rossz hangulatban kezdhetik az útazásukat.

Esther Susag utazási blogger szerint sokan nem készülnek fel megfelelően a reptéri procedúrára. Fontos korán érkezni a repülőtérre, minden iratot készenlétben tartani és üres vizes palackot magukkal vinni. Csekkoljuk le mindig, milyen dolgokat tehetünk kézipoggyászba, feladós bőröndbe. Igen kellemetlen lehet, ha a becsekkolásnál kell szétszedni a gondosan becsomagolt bőröndöt, mert oda tettük be pl. a power banket, amit nem szabadott volna. Sokan elfelejtik például azt is, hogy a gépen repülőmódban lesz a telefonjuk, és nem tudják majd úgy lekötni magukat a nyomkodásával. Érdemes lehet a reptéri várakozásra, magára az útra, és a későbbi várakozásra felkészülni olvasnivalóval, könyvvel, újsággal.

Végül Sean Lau utazási blogger azt tanácsolta az utazóknak, hogy kerüljék el a bőrönd, kézipoggyász túlpakolását. Egyrészt ha lehet, ne vigyünk túl sok táskát magunkkal, mert a cipekedés azonnali rossz kezdőélmény lehet. Másrészt ha túlzottan megpakoljuk a poggyászt, az majd a visszaúton is gondot okozhat majd. Próbáljuk csak a legszükségesebbeket magunkkal vinni a rövid a utakra, akkor is, ha még marad hely a bőröndben, hátizsákban. Ráadásul így biztosan nem fogják súly alapján kiszűrni a csomagunkat, mi miatt extra költségünk is keletkezhet.

Ha megfogadjuk a szakértők tanácsait, minimalizálhatjuk a rövid utakból fakadó kellemetlenségeket. Ne csak magát az utazást tervezzük meg alaposan, hanem az odautat is, és akkor nem egy kellemetlen élménnyel kezdjük rögtön a kiruccanást.