Több ezer magyarnak ment füstbe a görög nyaralás: rengeteg pénzük bánhatja, mi lesz így az utazással?

Napok óta tartanak Görögországban a pusztító erdőtüzek két, magyarok által is nagy számban látogatott szigeten, Rodoszon és Krétán. A külügyminiszter mindenkit regisztrációra kér, de veszélyben még senki sincs azok közül, akik éppen kint nyaralnak. De mi jár vissza és mekkora mértékben, ha úgy döntünk, hogy egy ilyen brutális természeti katasztrófa miatt inkább hazajövünk, vagy esetleg el sem indulunk a veszélyes országba vagy területre? Megkerestük a biztosítókat és a turisztikai ágazat szereplőit is, akiktől azt kérdeztük: meggondolták-e a magyarok az idei görörországi nyaralás elhalasztását?

Egyre romlik a helyzet Görögországban, ahol már nemcsak Rodoszon, de egy másik rendkívül népszerű, a magyarok által is nagyon kedvelt szigeten, Krétán is tombolnak az erdőtüzek. Magyar áldozatokról - legalábbis egyelőre - nem tudunk, de az egészen biztos, hogy a honfitársaink között van olyan, aki gondolkodás nélkül összepakolt, és már úton van hazafelé, nem kockáztatja ugyanis saját vagy családja testi épségét - valamint olyan is, aki inkább el sem utazik. Megkérdeztük a biztosítókat és az szakértőket, hogy ha egy természeti katasztrófa miatt kell hazajönni, akkor mit és hogyan kell intézni itthon, hogy legalább anyagilag ne legyen teljes csőd a nyár.

Elkeseredett küzdelem

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, Pefki, Lindosz és Kalathosz falvakból további mintegy 1200 ember várja, hogy kimenekítsék. "Tegnap este tűzgátakat helyeztünk el Laerma falu körül" - ismertette a helyi Open TV-nek Konsztantinosz Taraszliasz, a sziget egyik választott tisztviselője. "De a szél ma reggel 180 fokos fordulatot vett, és ez felszította a tüzet több kilométeren át, elérve a turisztikai területeket" - tette hozzá.

Megmutattuk azt is, hogyan menekülnek a magyarok a lángokban álló szigetekről, amely már turistacélpontokat is teljesen felzabál: magyar turisták több videót is közzétettek a közösségi médiában, ahogy tömegesen menekülnek, a hátuk mögött pedig megállás nélkül ég a sziget.

Egy másik videón azt láthatjuk, mennyire elkeserdett küzdelmet vívnak a görög hatóságok a minden felemésztő lángokkal:

A parti őrség három hajója vezette a műveletet, amelyben több mint harminc magánhajó vett részt, míg a görög haditengerészet egyik hajója a terület felé tartott. Az SMS-üzenetekkel figyelmeztetett turisták bőröndökkel és gyerekekkel menekültek a tengerpartra, és néhányan nem tudtak kapcsolatba lépni a légitársaságukkal, így lekésték a járatukat.

Nincs magyar áldozat

Szijjártó Péter külügyminiszter mai sajtótájékoztatóján külön is kitért a görög erdőtüzek ügyére: mint mondta, minden magyarnak ajánlja, hogy regisztráljon a Konzuli Szolgálat honlapján még külföldi útja megkezdése előtt.

Ha baj van, akkor sokkal könnyebben tudunk segíteni, ha tudjuk, kikről van szó, és hol tartózkodnak

- fogalmazott Szijjártó. Arra is kitért, hogy hogy folyamatosan figyelik a regisztrációs listát, s ha valaki veszélyeztetett területen van, azzal kapcsolatba lépnek.

Elmondta, hogy 80-ra nőtt az evakuáltak száma Rodoszról, miközben több magyar család el tudott jutni a sziget biztonságos északnyugati részére. Szavai szerint most 122, Rodoszon nyaraló emberrel tartják a kapcsolatot.

Visszajár a pénz, ha hazajövünk?

Megkérdeztünk több biztosítót, hogy egy ehhez hasonló méretű természeti katasztrófa esetén, ha fontosabb a nyaralásunknál a saját biztonságunk és ebből a megfontolásból inkább hazajövünk, számíthatunk-e visszatérítésre.

Az Allianz válasza szerint határozottan felléphetünk ilyen igénnyel: persze a dolog attól is függ, hogy milyen biztosítást kötöttünk az elutazás előtt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A görögországi erdőtűz természeti katasztrófának minősül az Allianz utasbiztosításokhoz kapcsolódó Szerződési Feltételek szerint. A választott utasbiztosítástól függően a következőkre nyújthatunk szolgáltatást: Megtéríthetjük a hazautazás többletköltségét akár 1 000 000 forint összegig, ha a biztosított személynek az eredetileg terveztett időpont előtt kell hazautaznia, mert természeti katasztrófa fenyegeti a szálláshelyét. Az útipoggyász tekintetében akár 400 000 forint térítés járhat, ha a külföldre vitt biztosított vagyontárgyak a természeti katasztrófa miatt megsérülnek

- összegezte a biztosító a legfontosabb tudnivalókat.

Az Aegon azt írta válaszában, hogy valóban létezik visszatérítés, ám ők összegszerűen nem árulták el, hogy pontosan milyen eseménynél mennyi visszatérítés jár az ilyen vis maior helyzet esetén.

Társaságunk az általános biztosítói gyakorlatot követve vis maiorként kezeli az eseményt. Amennyiben ügyfelünk megsérül úgy a kezelésének, esetleges hazaszállításának költségeit, illetve poggyászkárt tudunk téríteni a szerződéses feltételeink szerint. Fontos tudni, hogy Nincs utazásmegszakítás eseményre biztosításunk: az egyéb kárbejelentéseket egyébként egy 0-24 órában hívható telefonos ügyfélszolgálaton várjuk

- írta válaszában a biztosító.

Kimenjek éppen most?

Szijjártó Péter külügyminiszter a fent már idézett sajtótájékoztatón arra is kérte az éppen Görögországba készülő magyar nyaralókat, hogy lehetőség szerint gondolkodjanak el az utazás átütemezésén. Megkérdeztük a Magyar Utazási Irodák Szövetségét, hogy az elmúlt napok híreinek hatására látnak-e akár kisebb, akár nagyobb lemondási hullámot?

Szövetségünk nem értesült lemondásokról, úgy tudjuk az utazásokat szervező cégektől, hogy nyilván érdeklődnek az utasok arra vonatkozóan, hogy mennyire biztonságos a Rodoszra történő utazás. Az az információnk, hogy a rodoszi önkormányzat kék (biztonságos) és piros (a tűz által érintett) zónára osztotta a szigetet

- írta válaszában Molnár Judit, a MUISZ elnöke. Hozzátette azt is, hogy az utazási irodának vissza kell adnia az út ellenértéket akkor, ha a Külügyminisztérium veszélyes országgá nyilvánítja az úti célt - Görögország egyelőre nem kapta meg ezt a minősítést.

Abban az esetben, ha a Külügyminiszérium átsorol egy országot, vagy régiót utazásra nem javasolt, I. kategóriába, akkor az utas - ha utazási irodán keresztül foglalt - visszakapja az igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét. A Ptk. rendelkezései is irányadóak, vagyis vis major esetén a felek a felmerült költségeikkel elszámolhatnak. Ebből adódik az is, hogy kártérítés fizetése nem várható el a szolgáltatóktól

- tette még hozzá Molnár Judit.