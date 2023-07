Cseh, ír, bolgár utak lehetnek a magyar turisták kedvencei: már nem a görög, olasz, horvát tengerpart a favorit?

Tartós változást hozhat a nyaralási szokásokban az Európa déli részén egyre hosszabb ideig tomboló extrém hőség. Ágazati szakértők szerint mind többen választhatják a megszokott célpontok helyett a hűvösebb éghajlatú helyeket, vagy nyár helyett tavaszra és őszre időzíthetik a pihenést - írja a Világgazdaság. Az Európai Utazási Bizottság (ETC) adatai szerint a tavalyi évhez képest máris 10 százalékkal visszaesett azoknak a száma, akik június és november között terveztek a Földközi-tenger térségében pihenni. Az olyan kellemesebb éghajlatú helyek viszont, mint a Cseh Köztársaság, Írország és Bulgária az érdeklődők számának meredek emelkedéséről számoltak be.

A kiszámíthatatlan időjárás a jövőben nagyobb hatással lesz arra, hogy a turisták milyen európai célpontot választanak – nyilatkozta a Reutersnek Miguel Sanz, az ETC elnöke. A szervezet adatai szerint az utazók 7,6 százaléka már most is az extrém időjárást tartja az egyik legfőbb aggodalomnak nyaralásának időzítése szempontjából. A hőség, a szárazság és az erdőtüzek tavaly is sok problémát okoztak Európa jelentős részén, a hőhullám 61 ezer ember halálát okozta a kontinensen.

Szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt az extrém időjárási jelenségek gyakoribbá, súlyosabbá és halálosabbá válnak, ahogyan annak világszerte szemtanúi vagyunk. A történelmi rekordhoz közelítő hőség miatt olaszországi strandokról helikopterrel, az athéni Akropoliszról mentővel elszállított turisták képei elárasztották az európai sajtót, és ez máris megmutatkozik a nyaralás iránti keresletben - írják. A legfrissebb kutatásaink eredménye szerint csökken azoknak a száma, akik a csúcsidőszaknak számító augusztusban terveznek utazni, és nő azoké, akik az utazásukat őszre halasztják – erősítette meg Sanz.