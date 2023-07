Térképen a rémisztő valóság: itt lopják meg a legtöbb embert a Balatonnál, vigyázz merre nyaralsz

A Balatonnál egyértelműen a Siófoki járásban történik a legtöbb lopás. Különösen érdemes résen lenni Siófok belvárosában, a Jókai parknál, de az Aranyparton is. De ugyanígy fontos figyelni Keszthelyen, Balatonlellén, Balatonfüreden is. Ezek ugyanis mind olyan települések, ahol ha összességében nem eget rengetően magas, de azért előfordul, hogy kirámolják az ember cókmókját. A nyári mókázás közben tehát érdemes résen lenni, fürdőzéskor betartani a rendőrségi szakemberek javaslatait, és örökre az eszekbe vésni: a törölköző nem teszi láthatatlanná telepakolt táskáinkat.

A legfrissebb adatok szerint a tavalyi nyáron a közvetlen tóparti településektől távolabb eső városokat és községeket is magában foglaló balatoni térség szálláshelyein 1,7 millió turista összesen 5,5 millió vendégéjszakát töltött el. A legforgalmasabb hónapok pedig július és még egyértelműbben az augusztus volt. Nem is csoda, hogy a forró nyarak elől egyre többen menekülnek a magyar tengerhez, elég ha csak a mostani hét 36-37 fokos hőmérsékleteire gondolunk, máris kedve támadna egy hűsítő fürdőhöz mindenkinek.

Nem árt azonban vigyázni, a nagy tömeg ugyanis vonzza a tolvajokat is. És bizony a statisztikákat látva a Balaton egyes részein sokkal nagyobb az esélye annak, hogy lába kél az értékeinknek, mint más részeken. Résen kell tehát lenni, és a nyár élvezése mellett érdemes azért odafigyelni az intő jelekre, főleg hogyha olyan helyen tartózkodunk, ahol statisztikailag nagyobb eséllyel válunk lopás áldozatává.

A bűn városai

Hogyha megnézzük a rendőrség statisztikáit, akkor az elmúlt 60 napra szűrve (2023.04.13-06.12.), amik jellemzően tavaly augusztusi, szeptemberi adatokat tartalmaznak, egyértelműen azt találjuk, hogy magasan Siófok és környéke a legforróbb terület akkor, ha lopásokról van szó. Ez persze nem is csoda, a Balaton legnagyobb és turisztikai szempontból leglátogatottabb városáról van szó. Az sem lehet túlzottan meglepő, hogy a nyári időszakban leginkább a Jókai park, a Petőfi sétány környéke a haramiák kedvence. De azért az Aranyparton, sőt fentebb Szabadisóstó környékén is érdemes ébernek maradni.

Lopások hőtérképe - Forrás: ORFK, Digitális Térképészeti Rendszer; vizsgált időszak: 60 nap (2023.04.13. - 2023.06.12.), a hőtérképen látszódó bűntettek 2022 augusztusára és szeptemberére datálahtók

Ha a többi forró területet is szemügyre vesszük, akkor feltűnhet, hogy a Balaton túloldalán Balatonfüreden is előszeretettel tevékenykednek a rosszfiúk, igaz kisebb mértékben, mint Siófokon. Elég ha azt említjük, hogy a vizsgált időszakban már 4 esettel is be lehetett pirosodni, míg a siófoki jobban elterült vörös folt összesen mintegy 30 esetet számlál. A déli parton ekképpen hasonló módon színeződött be Balatonlelle és Balatonboglár, ahol együttesen összesen 6 adatot regisztrált a vizsgált időszakban.

Kifosztások hőtérképe - Forrás: ORFK, Digitális Térképészeti Rendszer; vizsgált időszak: 60 nap (2023.04.13. - 2023.06.12.), a hőtérképen látszódó bűntettek 2022 augusztusára és szeptemberére datálahtók

Ahogy a térképen látjuk, a bal felső csücsökben, a nyaralók másik nagy kedvence Keszthely is szép pirosan izzik, itt is több lopást regisztráltak, mint máshol a környéken, de a regionális forró ponthoz itt is elég volt összesen 5 bűneset. Másik hőtérképünk is igazán sokatmondó, a lopásnál súlyosabb rablásokról és kifosztásokról szinte csak egyetlen település kapcsán lehet beszámolni, ez pedig Siófok. Az esetek pedig szintén a lopásokkal terhelt belváros környékén történték, a Jókai park közelében, illetve történt eset az Aranyparthoz közel is. A vizsgált időszakban egyébként összesen 7 ilyen eseményt regisztráltak. Sokatmondó, hogy ebben az időszakban egyetlen egy másik eset került feldolgozásra, ez Csopakon az Öreghegyi utcában.

Mi a helyzet a régiókkal?

A városi adatokon túl kíváncsiak voltunk arra is, hogy regionálisan, járásonként hogyan alakulnak a bűncselekmények számai 100 000 lakosra vetítve. A vizsgált időszakban (2022. 06.12-2023.06.12) kiderült, hogy magát a tavat érintő járások közül a legtöbb lopás a Siófoki járásban történt. Egy év alatt itt 100 000 lakosra 388 bűnelkövetés jutott. A járásban egyébként olyan, nyáron sokat látogatott települések találhatók, mint Siófok, Zamárdi vagy éppen Szántód.

100 000 főre jutó lopások tematikus fertőzöttségi térképe - Forrás: ORFK Digitális Térképészeti Rendszer; vizsgált időszak: 365 nap (2022.06.12 - 2023.06.12)

A Siófoki járás ezekkel az adataival kiérdemelt a balatoni régió egyedüli magas fertőzöttségű régióját a lopásokat illetően. Eredménye ráadásul országos összevetésben is kiugróan magas, alig van néhány járás az országban, ami magasabb lopás-fertőzöttséget mutatna. A lopások kapcsán két járást érdemes még megemlíteni a régióból, az egyik a Siófoki járás nyugati szomszédságában lévő Fonyódi járás, ahol olyan települések találhatók, mint maga Fonyód, vagy a turisták által szintén szép számmal látogatott Balatonboglár vagy Balatonlelle. A másik régió, ahol a lopásokat tekitnve átlagosnak mondható a fertőzöttség a Balatonfüredi járás, olyan településekkel, mint Balatonfüred, Csopak, Tihany vagy Záhony.

Ne válj áldozattá!

Ahogy azt a statisztikákból látjuk, kiváltképpen Siófokon és környékén az országos átlagnál gyakoribbal a lopások. Éppen ezért érdemes felkészülniük a magyar tengerhez utazóknak, hogyan ne váljanak áldozattá. Nyaralás alatt ugyanis az ember hajlamos kicsit lazábbra venni a dolgokat, megfeledkezni arról, hogy szinte bármikor történhet vele valami rossz dolog, ha óvatlan. Ezt pedig a tolvajok rendre ki is használják. A rendőrségi tapasztalatok szerint első körben az idősebbeket nézik ki maguknak a bűnözők, mert ők még az átlagnál is óvatlanabbak a nyaraláson.

Így előzd meg a bajt

Fontos, fontos, hogy csak annyi pénzt vigyél magaddal, amennyi feltétlen kell. A készpénzt és a bankkártyát ne tárold ugyanabban a zsebedben.

Ha válltáskával utazol, annak zsebeit mindig fordítsd a tested felé, tömegközlekedési eszközön, zsúfolt helyen mindig tartsd magad előtt, és fogd szorosan - ugyanez igaz a hátizsákra is.

Semmilyen értéket ne hagyj elöl, például ne tedd a pénztárcádat az asztalra, ha étterem kültéri, utcára néző helyiségében vagy. Vendéglátóegységekben a táskádat se akaszd a szék háttámlájára, olyan helyre tedd, ahol szemmel tarthatod.

Az autóval közlekedők ne hagyjanak az utastérben értékeket. Azt sem árt ellenőrizni, hogy nem maradt-e leeresztve az ablak!

Soha ne vigyél értékesebb tárgyakat a strandra - vagy, ha igen, használd az értékmegőrzőt. A táskára terített törölköző nem véd meg a tolvajoktól!

Biztosítást nem csak külföldre kell kötni

A rendőrségi ajánlások betartása mellet is ajánlatos előre gondolkodni: ugyan sokan azt hiszik, belföldre nem kell utasbiztosítást kötni, de ez koránt sincs így. Egyre többen ismerik például fel azt, hogyha egy betegség vagy baleset miatt meg kell szakítani a pihenést vagy lemondani a szállást, az nem feltétlenül olcsó mulatság.

Egy megfelelően kiválasztott utasbiztosítás teljes védelmet nyújt, hiszen az egészség- és balesetbiztosítás mellett poggyászbiztosítást, úti okmány pótlást, személyi felelősségbiztosítást, jogi segítségnyújtást is tartalmazhat, de akár kiegészítő sportbiztosítás, autós segítségnyújtás szolgáltatás is igénybe vehető. Ráadásul a számítások szerint egy négytagú családnak is csupán minimálisan, néhány ezer forinttal terheli meg átlagosan ez a biztosítás típus a nyaralási büdzséjét. Úgyhogy nem biztos, hogy ezen érdemes spórolni.

