Ezeket az éttermeket ne hagyd ki idén a Balatonnál: itt a top 10-es lista

Az elmúlt években teljesen átalakult a balatoni gasztronómia: mára már nem kell beérnünk az elsózott húslevessel, a mikrózott palacsintával és a mócsingos rántotthússal. Hiszen aki ismeri a környéket az tudja, hogy milyen kincsekre lehet bukkanni a magyar tenger környékén, ha evésről-ivásról van szó. A Pénzcentrum most összegyűjtötte a 10 legkiválóbb éttermet az északi és a déli partról, hogy neked már ne kelljen keresgélni.

Igazi gasztroforradalom zajlik az utóbbi években Magyarországon: ma már nemcsak a fővárosban, de az ország szinte minden szegletében találkozhatunk kitűnő ízekben és színvonalas kiszolgálásban. A balatoni szolgáltatóknak 10-15 évvel ezelőtt nem igazán volt jó hírük ilyen téren, de azóta 180 fokos fordulatot vettek még a strandbüfék is. Egyre erősebb szintet kezdett el képviselni a balatoni étteremkínálat, ahol mindenki megtalálhatja a kedvenceit. Legyen szó fine diningról, lángos különlegességekről vagy akár klasszikus magyaros ízekről.

Habár a pandémia, az energiaválság, a forint ingadozása és az infláció egyaránt nehezen érintette a szektort mostanra már a legtöbb étterem helyreállt, és ott folytatta a megkezdett munkát, ahol a válság előtt abbahagyta. A magyar tenger népszerűsége pedig töretlennek látszik, annak ellenére is, hogy a Pénzcentrum friss kutatása szerint egyre többen választanak külföldi úticélokat.

Ám most inkább fordítsuk tekintetünket a legjobb éttermek felé, akiknek nem kell attól félniük, hogy elfogynak a vendégeik. A Pénzcentrum most összegyűjtött 10 éttermet az északi és a déli parton a Balatoni Gasztrotérkép alapján, amiket kár lenne kihagyni, ha arra utazunk.

Kandalló Csopak (Csopak)

Budapest egyik legkedveltebb bárjának, a Kandallónak a kistestvére a Kandalló Csopak, ami a strand mellett várja a hamburgerre és a kisüzemi sörre vágyókat. A pub a klasszikusabb amerikai vonalat képviseli, egy kis magyar csavarral. Az árak pedig hasonlóak, mint a fővárosi üzletükben: ehetünk hamburgert steak burgonyával és káposztasalátával már 4590 forinttól (kérhetünk vegán verziót is), de vannak csípős csirkeszárnyak is szintén körettel 3090 forinttól. Aki pedig hazai ízekre vágyik, az válogathat az előételek közül, ahol van klasszikus paraszttál házi kovászos kenyérrel (3690 forint) és hízott libamáj is a zsírjában (3090 forint).

Pörc Bisztró és Delikát (Balatonkenese)

Közel 150 éve foglalkozik a Kocsis család hentesárukkal, azonban a bisztró mindössze 5 évvel ezelőtt, 2018 nyarán nyílt meg. Az étterem leginkább a magyarosabb vonalat képviseli: kérhetünk hidegtálat 3690 forintért, de van csülök körettel (4950 forint), keszeg salátával (4290 forint) és pacal (4790 forint) is. De, aki maradna a hamburger vonalon, az kipróbálhatja a pörcburgert steak burgonyával, sült pörccel és káposztasalátával 5490 forintért.

Vánkos Panzió és Bisztró (Badacsonyörs)

A Vánkos Panzióba nem csak a szállás miatt érdemes ellátogatni. A bisztró részében ugyanis egészen délig tudunk reggelizni (vagy bruncholni attól függően, hogy mikor érkezünk): többek között választhatjuk a mangalica virslit házi magos mustárral és kovászos kenyérrel (2750 forint), croque szendvicset házi mangalica bbq-val és cornichonnal (3850 forint), vagy ha inkább az édességek fele indulnánk van helyben sütött torta (1050-2150 forint között) és házi granola (2850 forint) is. De ebédre és vacsorára is van lehetőség: előételnek választhatjuk a mangalica rillettest savanyított zöldséggel és kovászos kenyérrel, de akár a főételek esetében is maradhatunk a mangalica vonalon, de akár halat is választhatunk. Van ugyanis mangalica kolbász (3650 forint) és faszenen sült egész pisztráng (5650 forint) is többek között.

Apacuka Kert&Digo Pizza (Balatonakarattya)

Az Apacukába leginkább a jó balatoni borok (880-1430 forint/deci) és a pizzák miatt érdemes menni. Az étlapuk alapján egy egyszerű marinara pizza 2640 forint, míg egy klasszikus margherita 2970 forintba kerül. De persze rendelhetünk extrább feltétekkel is pizzát: a prosciutto cotto gombával 3740 forint, míg a szarvasgombás 4070 forintba kerül. Az étterem az előételeknél is inkább az olaszos vonalat képviseli, van kemencés burrata (2420 forint) és antipasti tál (3190 forint) is többek között.

Csopaki Resti by Laurel (Csopak)

Mede Ádám és Karácsony Bence együtt hozták létre az ország talán legkisebb bisztró éttermét, aminek különlegessége, hogy a csopaki vasútállomás restijében alakították ki. Itt egy 6 fogásos degusztációs menüsort próbálhatunk ki 17500 forintért, amihez kérhetünk borpárosítást is (12000 forint). A menüsor jelenleg kovászos kenyeret füstölt vajjal, pisztrángot karalábéval és zöldalmával, sült káposztát szilvalekvárral, kakas levest, körömpörköltet borsodi csalamádéval tartalmaz, a desszert pedig eper, kamilla és krémsajt.

Lokal47 Étterem&Borbár (Kéthely)

A Lokal47 különlegessége – azon túl, hogy berekült a Michelin étterem kalauzába tavaly –, hogy az úgynevezett small plate koncepcióra építik a menüjüket, aminek lényege, hogy csak környékbeli alapanyagokkal dolgoznak, miközben kisebb adagokat ehetünk jófajta, helyi borokkal. A menün többek között találhatunk rántott vadmalacot, házi majonézzel és nyári salátával (3800 forint), pisztrángfilét uborkával és bodzával (4100 forint), de vargányaragut céklával és kecskesajttal (2800 forint) is. A borok ára 950 és 1900 forint között mozog deciként.

Kedvesem Bisztró (Balatonlelle)

A Kedvesem Bisztró már egy jóval klasszikusabb, magyarosabb vonalat képvisel a fenti éttermekkel ellentétben. Ez pedig a menünk is meglátszik, ugyanis jelentősen nagyobb a választék, mint a fenti helyek esetében. De még pont nem annyira, hogy az az ételek minőségébe kerüljön. Az előételek között már ott van a klasszikus húsleves cérnametélttel 1790 forintért (tanyasi csirkével ugyanez már 2390 forint), de kérhetünk kacsamáj patét szeder géllel, kandírozott dióval és fonott kaláccsal 4490 forintos áron. A főfogások között van klasszikus rántott karaj krumplisalátával (4290 forint), kacsacomb körettel (5190 forint) és vajhalfilé is vajtökpürével és zöldségekkel (4390 forint) is többek között.

Egy Csipet Nádas (Siófok-Töreki)

Az Egy Csipet Nádas az erdő szélén található, ahol az étlapon hétvégén változó gasztronómiai tematika kerül a középpontba, de van egy olaszos, állandó választékjuk is. Az előételek között rögtön szemet szúr a rántott kovászosuborka (2890 forint), de van tárkonyos szarvas raguleves (2890 forint) és málna krémleves túrógombóccal (2850 forint). Az állandó menüben ötféle pizza van (3950-4590 forint között mozog az áruk), de választhatunk BBQ oldalast körettel (6450 forint), stroganoff sertésszűzet Paceri tésztával (5890 forint) és pisztrángfilét gombás rizottóval (5590 forint) is.

Tihanyi Vinarius Borárium, Gasztrobár és Rendezvényház (Tihany)

A Tihanyi Vinarius egy 200 éves borospince, kilátással a Belsó tóra. A több mint 60 féle bor (1090-3390 forint közötti árak másfél decinként) mellett ma már egy jót ehetünk is. Az előételek ára 3990 forintról indul, amiért egy süllő mousseline-t ehetünk, de választhatjuk a kétszemélyes borkorcsolya tálat is 9290 forintért is. Magyar klasszikusok közül van bakonyi betyárleves (2990 forint), vörösboros marhapofa (5990 forint) és zöldbabfőzelék is grillezett ordasajttal, sonkahagymával és lágytojással (3490 forint). De kérhetünk pincelepényt is (3990 forint), vagy rosé szarvasbécsit (6990 forint) is többek között.

Picitmás Étterem (Balatonszőlős)

A Picitmás Étteremben a klasszikus magyaros konyhával találkozhatunk egy új kiadásban. A levesek között megtalálhatjuk a marha esszencia fantázianévre hallgató húslevest, ami fürjtojásos lúdgégével és préselt marhafartővel készül (3250 forint), de van tárkonyos vadmalac leves is (2950 forint). A főfogások is ugyanezt a vonalat képviselik: van kemencés csülök (5750 forint), rakott túróscsusza (3950 forint) és sertés pofa pörkölt is (5850 forint) is.