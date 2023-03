Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. március 28.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2023. március 28.

Névnap

Gedeon, Johanna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.96 Ft

CHF: 390.54 Ft

GBP: 439.78 Ft

USD: 357.11 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 9994 Ft

MOL: 2492 Ft

RICHTER: 7435 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.03.29: Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Napközben már jobbára felhős idő valószínű, azonban legfeljebb csak néhány helyen fordulhat elő jelentéktelen eső. Időnként megélénkül a nyugati, délnyugati szél, egy-egy erős lökés is előfordulhat. Hajnalban sokfelé kell számítani fagyra, helyenként akár erősebb fagyra is: általában -7 és +2 fok közé hűl le ekkorra a levegő, de a szélvédett északkeleti vidékeken -8, -10 fok körüli értékeket is mérhetnek. Délután 7, 13 fok várható.

2023.03.30: Rövidebb vékonyodások, szakadozások mellett jobbára erősen felhős lesz az ég, és délutántól egyre több helyen elered az eső. A délnyugati, déli szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2, +6 fok között várható. Fagyra főként az északi és a keleti vidékeken számíthatunk hajnalban, arrafelé a fagyzugokban akár -3, -6 fokig is lehűlhet a levegő. A csúcsérték 10 és 20 fok között valószínű nyugat, délnyugat felé haladva a magasabb értékekkel.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A szeles, csapadékos időjárás hatására kiválóan alakul a levegőminőség. (2023.03.28. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. (2023.03.27)

