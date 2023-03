Így fest a bankok feketelistája: ezeknek a magyaroknak álom marad a kedvező kölcsön

Vélhetően a magyarok megélhetési költségeinek rohamos növekedése tartja továbbra is magas szinten a személyi kölcsönök iránti keresletek. Éppen a leginkább rászorulók közül kerülnek viszont ki azok is, akiknek esélyük sincsen kölcsönhöz jutni a nagyobb bankoktól. A probléma ráadásul nem csak a minimálbéreseket és munkanélkülieket, hanem számos egyéb csoportot is érint. Aki pedig az átlagnál szegényebbként hozzá is jut egy banki kölcsönhöz, számolhat vele, hogy rosszabb kondíciók mellett juthat csak a pénzéhez, mint a jobban kereső igénylők. fizetőképességének javulása és fogyasztási cikkek drágulása miatt jelenleg iszonyúan népszerűek a személyi hitelek. Vannak azonban olyan magyarok, akiknek esélyük sincs jelenleg hitelhez jutni. A probléma nem csak a munkanélkülieket és a minimálbér alatt keresőket, hanem a kisgyermeket nevelőket is érinti.

2022 második felében durván beesett a magyarok érdeklődése a legelterjedtebb lakossági hiteltípusok iránt. Az MNB statisztikái szerint június óta gyakorlatilag konstans a visszaesés, mind a jelzáloghitelek, mind a babaváró, mind pedig a személyi kölcsönök piacán.

Az utóbbi hiteltípus azért már látszólag éledezik, a legfrissebb, idén januári adatokból ugyanis egy kisebb visszapattanást lehetett kiolvasni az elmúlt néhány év mélypontját jelentő decemberi számokhoz képest. A kamatok alakulását is figyelembe véve ez önmagában is nagy eredmény, a személyi kölcsönök átlagkamata ugyanis az idei év első hónapjában (1 éven túli kamatfixálás esetén) 19 százalék fölé emelkedett, rendkívüli tehát, hogy a jelenlegi helyzetben, mikor tömeges kamatcsökkenésnek még a jelét sem látni mégis emelkedni tudott a kereslet a hiteltípus után.

Egész pontosan 29,94 milliárdra ugrott fel januárban az új lakossági hitelszerződések összege a decemberi 26,49 milliárdos számról, ezzel közel 3,5 milliárd forintos növekedést produkálva. Tette a hiteltípus mindezt amellett, hogy 2020 közepe óta töretlenül nőnek az átlagos törlesztők, mostanra pedig historikus csúcsra ugrottak, csak az utolsó vizsgált hónapban 1,3 százalékos növekedést produkálva.

A szinte piaci anomáliának tekinthető fordulat mögött vélhetően az a szomorú helyzet áll, hogy a magyarok egyre nagyobb számban finanszírozzák kölcsönből a tartós fogyasztási cikkek vásárlását, lévén, hogy a soha nem látott élelmiszerdrágulás elviszi havi költségvetésük nagyobbik részét. Emellett a megélhetési költségek drasztikus emelkedése mellett vélhetően egyre többen megtakarításaikat is kezdik felélni, így sokan már az alapvető megélhetésük finanszírozásához is anyagi segítségért kénytelenek folyamodni. Amíg korábban tehát a magyarok fizetőképességének javulása pörgette a hiteleket (ezért is kerülhettek túlsúlyba a tartósabb elköteleződést igénylő lakáskölcsönök), mostanra éppen az anyagi nehézségek tarthatják fent valamennyire a keresletet.

A mostani helyzetben azonban arról sem érdemes megfeledkezni, hogy kölcsönhöz is csak a relatíve szerencsésebb helyzetben lévők juthatnak. Sokaknak hiába lenne életmentő egy hitel, esélyük sincs hozzájutni a hazai bankoktól. A legtöbb pénzintézetnél ugyanis feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy szerződést köthessünk és a megélhetési költségek drasztikus megugrását bizony az igénylések elbírálásánál is figyelembe veszik. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, mely magyarok azok aki semmiképp nem juthatnak kölcsönhöz és kik azok, akik előtt ugyan nyitva áll az igénylés lehetősége, de mindezt kevésbé kedvező kondíciókkal tehetik csak, mint a többség.

Negatív KHR státuszúak

Igaz az elmúlt években a rossz adósok száma folyamatosan csökkent és tavaly 1 millió alá esett a számuk, még mindig jelentős számú hiteles szerepel a listán. Azok az ügyfelek kerülnek ide, akik 90 napot meghaladó ideje tartoznak a pénzintézetüknek, a mindenkori minimálbért meghaladó eszközzel. Az ilyen adósok a korábban BAR-listaként ismert KHR rendszerben szerepelnek.

Amikor hitelt igénylünk, a banki ügyintézők a KHR lista lekérdezésével ráláthat, hogy "rossz adósok" vagyunk, így pedig jó eséllyel nem jutunk majd kölcsönhöz. A bankok ugyanis az itt szereplő ügyfeleket gyakran túl magas kockázatúnak látják. Hiába rendezzük ráadásul tartozásainkat, jellemzően azt követően még egy évig nem igen számíthatunk pozitív hitelbírálatra a nagyobb bankoktól, ugyanis 365 napig passzív státuszban továbbra is láthatóak maradunk a listán.

A túl rövid ideje foglalkoztatottak

Bankunk jellemzően a hitelbírálat során figyelembe veszi, hogy rendelkezünk-e tartós munkaviszonnyal ( ami garantálja a biztos jövedelmünket). A Pénzcentrum kalkulátorában ugyan 11 olyan kölcsönt is találtunk, amit már 3 hónapos munkaviszony után is igényelhetünk, 2 éves stabil munkaviszony esetén már 17 ajánlat válik elérhetővé, ráadásul jellemzően a kondíciók is kedvezőbbek az utóbbi esetben. És arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a bankok egyéni elbírálásánal mindenképp rosszabb pozícióból indulunk egy rövidebb munkaviszonnyal. Amennyiben pedig egyéni vállalkozók vagyunk és kevesebb, mint egy éve végezzük a megadott üzleti tevékenységünk, esetleg még egy lezárt üzleti évünk sincsen, szintén erős a valószínűsége egy negatív kimenetelű hitelbírálatnak.

A próbaidősök

Mivel próbaidő alatt a legtöbb munkaszerződés kondíciói szerint a munkaadós indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkavállaló munkaviszonyát, a próbaidőn lévő dolgozók is kockázatos ügyfelek a bankok szemszögéből. Érdemes tehát mindig kivárni a próbaidőnk végét, ha hiteligénylés előtt váltottunk munkahelyet.

A cselekvőképtelenek

A cselekvőképesség, mint jogi fogalom a természetes személy azon képességét jelenti, melynek segítségével cselekedeteivel a saját nevében gyakorolhat jogokat, illetve vállalhat kötelezettségeket. Ehhez a jog szerint szükség van bizonyos fokú szellemi érettségre, szellemi épségre, megfontolási, illetve döntési képességre. Mindezek hiányában az egyént alkalmatlannak tekintik számos dologra, így többek között a kölcsön igényléséhez szükséges akarat, illetve elhatározás mögötti belátásra, a felelősség és a kockázatok felmérésére is. A nagykorúság egyébként szintén ide kapcsolódik, ugyanis, ahogy a jog számos egyéb dologra sem ad lehetőséget a fiatalkorúaknak, a legtöbb hiteltípus esetén is más elbírálás alá esnek, mint a tizennyolcadik életévüket betöltött magyarok.

A nyugdíjasok, a gyerekesek és a közmunkások

A már felsorolt, az esetek túlnyomó részében érvényesülő szabályok mellett vannak kevésbé rigid megkötések is, melyekkel a hitelezők tömegének kell szembenéznie. A személyi kölcsönök egy igen jelentős része például a nyugdíjasoknak is csak komoly feltételek mellett elérhető. Megszabhatják például, hogy az igénylő a futamidő végén nem lehet idősebb egy bizonyos kornál (jellemzően 75 évnél), ha pedig az igénylő már idős ehhez, akkor negatívan bírálják el a hitelkérelmét, feltéve, hogy az igénylő egyedül, és/vagy hitelfedezeti biztosítás megkötése nélkül folyamodik kölcsönért.

Hasonlóan hoppon maradhatnak a hiteligénylésnél azok, akiknek a családi pótlék az egyetlen jövedelme. A bankok ugyanis önmagában, csak ezt a kereseti forrást jellemzően nem fogadják el az igénylésnél (sem adóstól, sem adóstárstól). A közmunkaprogramból származó béreket pedig ráadásul a bankok nem is veszik figyelembe a hiteligénylés során, azokat ugyanis speciális, jellemzően átmeneti bevételnek tekintik. Ezen felül pedig, ha csak gyermektartásból van állandó bevétele az igénylő, akkor sem fog hitelt kapni.

A GYED-en, GYES-en, GYET-en lévők

A bankok egy jelentős része a GYES, GYED, GYET jellegű jövedelmet sem fogadja és azon kivételek, ahol ezt elegendő biztosítéknak tekintik is igen szigorú elbírálás alatt vetik az igénylőket. Természetesen, ha az igénylőnek, vagy a társigénylőnek ezen felül másféle jövedelme is van, akkor a pénzintézetek jó eséllyel készséggel nyújtanak majd nekik hitelt, amennyiben azonban ez az egyetlen bevételi forrásunk, érdemes felkészülni a negatív elbírálásra.

Fontos, hogy mennyit keresünk

Fontos feltétel a személyi kölcsönök esetében az is, hogy a jövedelemnek el kell bírnia a hitel törlesztőrészletét. Ez azt jelenti, hogyha az igénylőnek nincs meg egy adott összeget elérő jövedelme, jó eséllyel az alapvető létfenntartása feléli a keresete jelentős részét, tehát kiemelten kockázatos neki kölcsönt adni.

Általános elvárás emiatt a bankok részéről, hogy rendelkezzünk egy bizonyos összegű rendszeres jövedelemmel. Ez minden esetben legalább a minimálbér összegét, azonban sokszor annál magasabb összeget jelent.

Van egy törvényileg szabályozott limit is, mely 2018-tól határozza meg, hogy a hiteligénylő jövedelmének mekkora részét fordíthatja a hiteleinek törlesztésére. Eszerint a rendelet szerint 200 ezer forint hitel felvétele felett mindössze a jövedelmünk felét teheti ki a havi törlesztőrészlet, abban az esetben, ha jövedelmünk nem haladja meg a nettó 500 ezer forintot. Ha ennél többet keresünk, akkor ez az arány fix kamatozású hitelek esetében 60 százalék.

Fontos ezen felül, hogy egy bizonyos összegű havi jövedelem alatt, ha igényelhetünk is kölcsönt egy adott pénzintézetnél, gyakran akkor sem elérhetőek számunkra a legkedvezőbb kondíciók. Kíváncsiak voltunk, hogy ilyen szempontból mennyire is számít nagy hátránynak az alacsonyabb kereset, ezért kétféle jövedelemmel is körülnéztünk a bankok ajánlatai között a Pénzcentrum hitelkalkulátorában.

Példakereseteinkhez a KSH által publikált tavalyi átlagos nettó keresetekkel szűrtük le az ajánlatokat egy 3 millió forintos, 5 éves futamidejű kölcsön esetében. Első példabérünk a Békés megyei volt. 255 655 forinttal egyébként ez a legalacsonyabb megyei szintű átlagkereset az országban.

Az általunk ilyen feltételek mellett talált legkedvezőbb hitel az UniCredit Stabil kamat személyi kölcsön, mely 15,27 százalékos THM-el érhetünk el és a 70 266 forintos induló havi törlesztő mellett a futamidő végére 4 215 932 forintot kell rá visszafizetnünk. Tehát összességében 1 215 932 forintot "fizetünk rá" a hitelösszegre. A második legvonzóbb ajánlat így a CIB Előrelépő személyi kölcsön, ahol 15,61 százalékos THM és 70 726 forintos havi törlesztő mellett összesen 4 243 519 forintot kell visszafizetünk az öt éves futamidő folyamán. Érdemes megnézni, hogy a listán ezeket követő ajánlatok jóval kevésbé kedvező kamatokat kínálnak. Már a harmadik legjobb csomag teljes hiteldíj mutatója is meghaladja a 17 százalékot, a hetedik legkedvezőbbtől kezdve pedig a 20 százalékot is meghaladó THM mellet elérhetőek a további konstrukciók.

422 ezres nettó havi jövedelemmel számolva (ami a KSH számításai szerint a budapesti, országos szinten legmagasabb tavalyi átlag) már a "toplistás" ajánlatok is valamivel kedvezőbbek, mint alacsonyabb keresettel igényelve.

Így is az UniCredit Stabil kamat személyi kölcsöne tűnik a nyerő ajánlatnak, azonban a kondíciók azonban valamivel kedvezőbbek, ha egy ilyen "anyagilag biztosabb lábakon álló" ügyfél igényli azt. A havi törlesztő így 69 084 forint, ami 14,41 százalékos THM mutatót jelent, a futamidő végére pedig összesen 4 145 064 forintot kell törlesztenünk a bankunk felé, tehát jó 80 ezer forinttal "olcsóbban" jönnek ki a módosabb ügyfelek a futamidő végére.

Ez persze öt év alatt nem tűnik nagy pénznek, de érdemes azt is megfigyelni, hogy sokkal több kimondottan kedvező ajánlat érhető így el a különböző bankoknál, amit az is híven jelez, hogy a CIB Bank ajánlatát ebben az esetben kettő másik is megelőzi.

A második legkedvezőbb kölcsön egy ilyen, országos szinten igen jól kereső ügyfélnek a tiszta számokból kiindulva az MKB minősített fogyasztóbarát személyi hitele lehet, melyet 14,57 százalékos THM mellett érhetnek el és 69 696 forintos havi törlesztő mellett összesen 4 181 760 forintot kell utána visszafizetni. Sokat mondó ezen felül az is, hogy kizárólag az OTP Bank, tizedik helyre került kölcsönének az esetében haladja meg a teljes hiteldíj mutató a 20 százalékos határt, amely félreérthetetlen indikátora annak, hogy jobb jövedelmi helyzettel a bankok szélesebb körénél igényelhetünk az ez alatt a lélektani határ alatt maradó kamatokkal elérhető kölcsön.