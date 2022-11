Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. november 13.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2022. november 13.

Névnap

Szilvia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 404.87 Ft

CHF: 415.43 Ft

GBP: 463.12 Ft

USD: 391.54 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2022. november 5.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:

15, 35, 37, 46, 72

Joker: 720210

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 17 db

3-as találat: 1908 db

2-es találat: 54742 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10005 Ft

MOL: 2622 Ft

RICHTER: 8310 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.11.14: Az éjszaka sokfelé képződő, terjeszkedő köd és rétegfelhőzet egy része napközben is megmaradhat, máshol több-kevesebb napsütés is lehet, ugyanakkor a nap második felében nyugat felől egy vastagabb felhősáv is érkezhet. Szitálás előfordulhat, a délutáni, esti óráktól néhol kisebb eső is várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a Kisalföldön élénkülhet meg időnként a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás területeken 7 és 10, a kevésbé felhős részeken 11 és 15 fok között valószínű.

2022.11.15: Az éjszaka sokfelé képződő, terjeszkedő köd és rétegfelhőzet nagy része napközben is megmaradhat, közben egy vastagabb felhősáv is lehet felettünk, amely kelet felé vonul. Helyenként több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A szitálás mellett néhol eső is előfordul. A déli, délkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás tájakon 6 és 10, a kevésbé felhős vidékeken 11 és 14 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A nyugodt időjárás kedvezőtlenül befolyásolja a levegőminőséget. A PM10 mennyisége elérheti az egészségügyi határértéket. (2022.11.14. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni. (2022.11.13)

Akciók

