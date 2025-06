Horribilis összeget fizetett ki a MÁV a késések miatt egy hét elteltével

A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit a késési biztosítás június elsejei bevezetése óta minden más esetben összesen – tudta meg a HVG az állami vasúttársaságtól

A MÁV június elseje óta fizeti vissza a 20 percnél többet késő vonatokra váltott jegyek árának felét. Miután az idei első igazi nyári hosszú hétvégén órákra megbénult a Budapest-Balaton fővonalon a vasúti közlekedés, bejelentették, hogy ebben az esetben a károsultak számára a teljes jegyárat visszafizetik.

„A késési biztosítás június 1-jei bevezetése óta mintegy 45 ezer jegy árának a fele, 10 ezernek pedig a 100 százaléka került visszatérítésre, ez utóbbi a már említett szombati napra vonatkozik. Összesen 36 millió forint feletti összeget fizettünk ki késési biztosításként, ennek közel a fele a pünkösdi hosszú hétvégével volt összefüggésben” – írta a HVG kérdésére a MÁV. Ezek szerint csak a hétvégi káosz követlenül 18 millió forintjába került a MÁV-nak.

A MÁV-tól kapott adatokból kitűnik az is, hogy nem volt kirívó a kártérítési rendszer bevezetés utáni első napok jelentős kifizetése. A társaság vezetője először azt jelentette be, hogy az első három napban – tehát június 1 és 3 között – 9600 esetben térítették vissza a jegyár felét, összesen 10 millió forintot. Most viszont látszik, hogy a múlt hét második felében is közel ennyi, mintegy 8 millió forintot fizettek késés miatt.

Fontos megjegyezni, hogy a nagy vasúti káosz persze nem csak a kártérítések miatt okozott extra kiadást, hiszen 300 buszt és sofőrt rendeltek ki a leállás miatt. A lap szerette volna megtudni, hogy ennek mekkora költségei voltak, a sofőrök milyen juttatásokat kaptak a rendkívüli feladatra, a hosszú készenlétre, ám erre az Építési és Közlekedési Minisztérium és a MÁV – ami alá ma már a Volán is tartozik – sem válaszolt. Utóbbi csak annyit közölt: a szombatról vasárnapra tartalékba rendelt mintegy 300 busz és buszvezető kapcsán „felmerülő költségek elszámolása a vasúti közszolgáltatási szerződés keretei között rendezett”.