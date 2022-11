Ennyiért eszik a Michelin-csillagos éttermekben a magyar elit: horror árak a Platánban és Rácz Jenőnél

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén is díjazták a budapesti éttermeket, a Salt és az Essência mellett feliratkozott a listára még a Rumour, a Babel, a Borkonyha Winekitchen és a Costes is. Két Michelin-csillaggal díjazták ezen kívül a budapesti Stand éttermet is, és a tatai Platán Gourmet is megtartotta a minősítést. Kiderült, hogy a legtöbb top-étterem emelt az árain tavaly óta.

Címlapkép: Getty Images

