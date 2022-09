Még a horrorinfláció sem fogta vissza a magyar utazókat: ez volt az idei nyár slágere

Horvátországba utaztak a legtöbben idén nyáron azok közül, akik az Aegon internetes felületén kötöttek utasbiztosítást, az utazás átlagos hossza hat nap volt, a biztosító adatai szerint. A Covid után megélénkülő utazási piacon az Aegon becslése szerint az utazók fele már köt biztosítást. Hogy megéri napi egy kávé áráért előrelátónak lenni, azt az is mutatja, hogy az előrelátó utazóknak idén is sok esetben kellett megtéríteni a sürgősen felmerült orvosi költségeit.

Az idei nyáron is Horvátország volt a legnépszerűbb úticél a magyarok körében, de a horvát Adria mellett sokan választották pihenésük helyszínéül Görögországot és Olaszországot is – derült ki az Aegon utasbiztosítási adataiból. A biztosító honlapján minden eddiginél többen, mintegy negyvenezren kötöttek utasbiztosítást, ezzel a valaha volt legeredményesebb nyarat zárta az online értékesítés. Az adatok szerint a legtöbben gépkocsival utaztak, és többségében voltak a családi konstrukciót igénylők. A nyaralás átlagos hossza hat nap volt.

A Biztosító tapasztalatai szerint az utóbbi években, elsősorban a koronavírus-járványnak köszönhetően jelentősen nőtt azok száma, akik rászánják napi egy kávé, vagy fagylalt árát az utasbiztosításra: az utazók csaknem fele ma már az előrelátók táborába tartozik. A nyári vakációkon leggyakrabban különböző kisebb-nagyobb strandbalesetek, gyomorrontás-szerű panaszok és gépjárműkárok érik az utazókat külföldön. Az utasbiztosítás ezért valóban kifizetődő, amit az is mutat, hogy az Aegonnál utasbiztosítást kötők nagy arányban vették igénybe a biztosítást. Vezető káreseménynek továbbra is a betegséggel kapcsolatos esetek számítanak (összes káreset közel 40%-a), ezt követik a poggyásszal kapcsolatos káresemények (összes káreset közel 22%-a). Gépjármű asszisztenciát a biztosító segítségére szoruló ügyfelek 18,8% százaléka vett igénybe. Baleseti és koronavírus miatti kártérítésben a károsult biztosítottak 16,1, illetve 6,9 százaléka részesült

Az Aegon kínálatában található valamennyi utasbiztosítás tartalmazza a Covid-19 fertőzéssel kapcsolatos alap sürgősségi orvosi ellátás költségeinek térítését, míg a speciális Covid-19 kiegészítő biztosítás pedig akár a teljes útiköltséget is megtéríti, ha elutazás előtt betegszik meg valaki. Ez utóbbi kockázatra kevesebben gondoltak, idén nyáron: minden tizedik biztosítást kötő utas igényelt ilyen védelmet

– mondta Bodor Máté, az Aegon Biztosító Utasbiztosítási üzletágának vezetője. A biztosítással rendelkező utazók horribilis kiadások alól mentesültek: autószállításért kilométerenként akár 200 forintot számolhatnak fel az autómentők, egy orvosi vizit ára 50 és 200 euró is lehet, intenzív kezelés napidíja pedig elérheti az 1000-1500 eurót is. Biztosítás hiányában szintén magunknak kell gondoskodnunk balesetet szenvedett, vagy meghibásodott járművünk szállításáról, javításáról. Fontos a megfelelő konstrukció kiválasztása is, például, ha aktív pihenésre készülünk, ellenőriznünk kell, hogy a sport, amelynek hódolni kívánunk, nem szerepel-e a biztosító által kizárt aktivitások között. A várva várt utazás során pedig, még biztosítással a háttérben is érdemes óvatosnak lenni: az autóban nem tanácsos látható helyen hagyni semmi olyat, amely a tolvajok figyelmét felkelti, tömegközlekedésen és turistalátványosságoknál pedig figyelni kell a zsebtolvajokra.