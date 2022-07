Erre kevesen számítottak a vakáció tervezésekor: ez a legnépszerűbb úticél 2022-ben

Az elmúlt két év pandémiás viszontagságai után, idén végre covidmentesen élvezhetjük a nyarat. Az Ynsight Research a tavalyi évhez hasonlóan ismét megvizsgálta a nyaralásról szóló online tartalmakat a netnográfia módszerével.

Kíváncsiak voltak a csapat kutatói, hogy az előző évhez képest hogyan változott a nyaralásról szóló online diskurzus: vajon idén melyik a legnépszerűbb úticél, illetve milyen érzésekkel indulnak neki a netezők az idei vakációnak? A kutató csapat ennek fényében lelkesen csobbant bele a magyar webtérben zajló kommentelések és posztolások tengerébe, hogy ezen kérdésekre mihamarabb választ kapjanak. Az általuk vizsgált időszak most 2022. január 1-től június 20-ig tartott.

A vizsgált közel 7 hónap alatt összesen 26 901 online tartalom (cikkek, blogbejegyzések, kommentek, fórumtémák, Twitter megjelenések) született a témában, amelyekre több mint 115 ezer felhasználói reakció érkezett. A beszélgetés trendvonalán jól tükröződik, hogy a jó idő közeledtével a bejegyzések száma is egyre inkább megugrott. A legtöbb tartalom idén júniusban született, amelyeket a balatoni nyaralási költségek megemelkedéséről beszámoló cikkek generáltak főként.

A magyar tenger mellett persze számos más hely is szóba került a netezők körében, elsősorban ár-érték szempontjából. Idén nem volt elég a szállás helyét és árát nézni, az odajutás is további kérdéseket vetett fel a benzinárak miatt. Így már a repülőjegy nézegetés mellé becsatlakozott a hol mennyiért lehet tankolni kérdés is, amennyiben külföld mellett döntünk.

A nyaralással kapcsolatban összegyűjtötték, hogy melyek a netezők által preferált úticélok, valamint melyek voltak a legtöbbször előkerülő kérdések/gondolatok, amelyeket megosztottak a nagyvilággal. Az elsődleges szempont továbbra is az ár/érték arány. A Balatonnál idén is az árakat hozták fel negatívumként a kommentelők

Természetesen nem mindenki vágyik külföldre, ha a nyaralását tervezi. Árak ide vagy oda, a Balaton továbbra is az egyik legnépszerűbb úti cél, de többen kiemelték, hogy hazánk emellett még rengeteg csodás tájat és pihenőhelyet rejt. A külföldet preferálók közül a tengerparti nyaralások arattak osztatlan sikert a netezőknél, ezen belül is Görögországot emlegették nagy kedvencként. A horvátországi nyaralást beárnyékoló negatív hírek hatására többen is hangoztatták, hogy ők inkább más tengerpartokat preferálnak, de természetesen az ország továbbra is népszerű választás maradt.

Hol zajlik a beszélgetés?

Az online diskurzus közel felét a szerkeszett hírportálokon megjelenő cikkek tették ki, amelyeket szinte minden esetben saját Facebook oldalukon is megosztottak. Nem csoda hát, hogy a második helyen a Facebook felülete áll, a netezők ugyanis itt kommenteltek a legtöbbet a nyaralásról.

A blogok felületei állnak a harmadik helyen, ahol olyan főként informatív tartalmakkal találkozhattak a felhasználók, mint például milyen bőröndöt érdemes választani a különböző utazásokra, vagy akár kedvcsináló bejegyzéseket is olvashattak arról, hogy a korlátozások eltörlésével milyen izgalmas helyekre utazhatnak.

A Twitter oldalán is számos alkalommal találkozhattunk a hírportálok által „kitweetelt” cikkekkel, de a netezők sokszor amúgy is megosztották az idei nyárról szóló gondolataikat, vagy kértek segítséget a többi felhasználótól. A fórumokon leginkább a Reddit felületén zajlott a beszélgetés, ahol a felhasználók egymás között tárgyalták ki az olyan témákat, mint az, hogy kinek mi a véleménye Rubint Réka alakreform táboráról.

Kik beszélnek?

A téma leginkább a 18-34 év közöttieket mozgatta meg. A 18-24 éves korosztály számára az elmúlt két évben a járvány miatt rengeteg nyári élmény kimaradt, mint a fesztiválok vagy akár a gólyatáborok, így nem csoda, hogy idén az online diskurzus 35,1%-át az ő bejegyzéseik és kommentjeik tették ki. A legnagyobb mértékben azonban a fiatal felnőttek (25-34 év közöttiek) tartották fenn a témát.

Ha a diskurzusban résztvevők családi állapotát nézzük, láthatjuk, hogy leginkább a családi nyaralások tervezése volt a fő téma, hiszen a posztolók és kommentelők több mint fele szülő volt. A második legnagyobb arányban a gyermek nélküli házaspárok vitatták meg az idei pihenés kérdéseit a többi netezővel, míg az egyedülálló vakációzók és a nyugdíjasok aránya igencsak lemaradt e két kategóriától.

Az idei hashtag-trend

Az idei online diskurzust viszonylag kevés hashtag dominálta. Az előző évhez képest legnagyobb örömünkre szinte teljesen eltűnt a beszélgetésből a #koronavírus hashtag és a hozzá kapcsolódó egyéb kifejezések is. Az ukrajnai események viszont ezen témával kapcsolatban is előkerültek néhány esetben, így sajnos nem mondhatjuk azt, hogy az idén már teljes egészében csak a pihenésre fókuszáltak a netezők ha nyaralásról van szó.

A hashtag-használatban az élre törtek azonban olyan kifejezések, melyek a tényleges kikapcsolódáshoz köthetők, mint a #szállás, #apartman, #utazás, #panzió. Megjelentek olyan konkrét úticélok is, mint #Balaton, #Spanyolország, #Horvátország, #Balatonfüred, vagy #Balatonboglár. Ezekből is láthatjuk, hogy itthon továbbra is a Balaton a legnépszerűbb, ha külföldről gondolkodunk, akkor legtöbbször Horvátországot vagy Spanyolországot emlegetjük, a szállások terén pedig a panziók és apartmanok a legnépszerűbbek.