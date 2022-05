Elképesztő árak Európa legolcsóbb tengerpartján: miért nem itt nyaral minden magyar?

A rohanó infláció nem csak hazánkat, hanem az egész kontinenst, sőt a tengeren túli országokat is keményen próbára teszi, így szinte biztos, hogy nincs már olcsó nyaralás sem annak, aki belföldön marad, sem annak, aki észak, nyugat, vagy dél felé indul el. Egy reményünk maradt: a kelet. Bulgária sokkal, de sokkal több, mint olcsó sör, és langyos tenger, az ezer éves Bulgária a Balkán szíve, a Fekete-tenger egyik legfigyelemreméltóbb országa.

Egy bolgár nyaralás említésére legtöbbeknek az olcsó, de koszos tengerpart, a pottyantós, kétes tisztaságú közvécék és a posztszovjet betonyszörnyetegek jutnak eszükbe, holott az ország ennél sokkal, de sokkal többet kínál az utazóknak. És ugyan mi, magyarok is büszkék vagyunk a vendégszeretetünkre, de állítólag az mind semmi a bolgárokhoz képest, akik tárt karokkal, fülig erő mosollyal és elképesztő ételekkel várják a turistákat.

Nyilván nem véletlenül, hiszen a turizmus fontos gazdasági ág, a ’10-es évek boldogabb éveiben a GDP 7-8 százalékát is kitette, a covid előtt volt év, amikor 12 millió látogatója volt az országnak, akik fejenként átlagosan 400 dollár körüli összeget költöttek - számol be a Worlddata. A turistákból pedig jól meg lehet élni, főleg azért, mert a nettó átlagkereset 730 dollár körül alakul. Ettől függetlenül, vagy épp ezért, Bulgária tényleg olcsó, még 2019-es árakról írtuk ebben a cikkben:

E szerint 2019-ben egy kávé a tengerparton 300 forint, de 165 forintért is talált olvasónk, a kapucsínó 330 forint, egy kis üveges kóla 250 forint, a fél literes ásványvíz szintén 250 forint, fél liter sör 500 forintba került. Ennél frissebb árakat gyűjt a Numbeo, ezek szerint

egy olcsó étteremben az ebéd 3000 forintba kerül, egy közepesen drága étteremben 12 ezer forint, egy korsó sör már 600 forint, egy kapucsínó 550 forint, egy kisüveges kóla 380 forint, az ásványvíz 270 forint.

Tavsasz közepe van: már világot láttak az ilyenkor szokásos felmérések, melyek azt találgatják, vajon a lakosság mekkora hányada lépi át az országhatárt idén nyáron. Biztosat azonban majd csak a szezon végén tudunk. A szándék mindenesetre megvan: a magyarok szívesen keresik fel a közeli tengerpartokat, és mivel ma már nem feltétlenül drágább az Adrián vagy a Fekete-tenger mellett nyaralni, mint a Balatonnál vagy egy népszerű fürdővárosban.

Éppen ezért minden esély megvan arra, hogy sokan inkább külföldön költik majd el az év közben megspórolt pénzüket.

Munkaerő-hiány és infláció felett emelkedő költségek – ezek a hazai turizmus előtt álló legnagyobb kihívások az idei évben. Az iparági szövetség 10-15 százalékos visszaeséssel kalkulál a vendégéjszakák számában. A belföldi nyaralások árát már csak ezek miatt sem igazán fogják fékezni az árstopok és semmi más. Külföldre pedig sok esetben olcsóbb eljutni, mint a Balatonon üdülni – állítják a szakértők. Sőt, tavalyi évhez képest várhatóan 25-30 százalékkal fognak drágulni az ételek a balatoni éttermekben – nyilatkozta a Somogyi Hírlapnak a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Országos Érdekképviseleti Szövetsége fonyódi térségének elnöke, Makkos Péter. És persze ha mindemellett még olcsó úti célt is választunk, nem az Isztrián vagy Jesolo partjain képzeljük el az év legszebb napjait, akkor már egészen biztosan olcsóbban kijövünk, mintha belfölfön maradnánk.

Ok, olcsó, de hol is vagyunk?

A legtöbben persze megelégszenek annyi tudással, hogy Bulgáriában található Európa legolcsóbb partszakasza, ám akinek a langyos tenger és az egész napos olcsó sör kortyolgatásán kívül másra is lenne igénye, az sem fog csalódni, hiszen az ország nem csak természeti szépségével tudja lekötni az utazókat, de gazdag kulturális örökségével is. Listát készítettünk a kihagyhatatlan látnivalókról, de előtte egy gyors felkészülés, hogy senki se érkezzen tudatlanul: Bulgária a Fekete-tenger partján fekvő, 6,5 millió lakosú ország, mely a Balkán-félsziget teljes területének 22%-át foglalja el. Legnagyobb városai: Szófia, a fővárosa, de ezen kívül Plovdiv, Várna, Burgasz és Rusze is jelentősnek számít. 2007 óta az Európai Unió tagja, és legszegényebb országa.

Bulgária ezeréves múltra visszatekintő kulturális örökséggel rendelkezik. Az ország területén 36 történelmi-kulturális rezervátum és több mint 40 000 kulturális emlékmű található. Ezek különböző történelmi időkből származnak: történelem előtti ásatások, trák sírok, görög archeológiái maradványok, római- és bizánci kori várak, az Első és Második Bolgár Cárság, a nemzeti reneszánsz idejéből fennmaradt történelmi emlékművek.

A Fekete-tenger homokos tengerpartja kiválóan alkalmas üdülésre: partvidék legnagyobb központjai: Várna és Burgasz, amelyek nemzetközi repülőtérrel is rendelkeznek. Ismert és kedvelt üdülőhelyei Napospart, Neszebar, Szveti Vlasz, Pomorie, Szozopol, Aranyhomok és Albena.

A bolgárok szeretik hangsúlyozni, hogy ők találták ki a joghurtot, több mint 300-féle joghurtot árusítanak Bulgáriában.

Neszebar

Neszebar Bulgáriában egy félszigeten található festői városka, közvetlenül a Napospart mellett helyezkedik el. Lélegzetelállító nevezetességekkel, gazdag történelemmel büszkélkedhet, mellette Bulgária egyik legrégebbi városa, már a Kr.e.-i 6. századból is vannak írásos emlékek, melyek említik a helyet. A város szépsége miatt az óvárosa 1983 óta az UNESCO Világörökség része. Neszebar az emberiség élő történelemkönyve, az itt látható ősi városfalak, középkori, bizánci stílusú templomok és 19. századi faházak, melyek a város egyik szimbólumának számít varázslatosak az ide utazók számára – írja az utazasok.org.

Pomorie

Pomorie leginkább a só termelése miatt híres. Egy 20. századi tűzvészben elpusztult több történelmi emlékmű, azonban a kulturális emlékek jelentősek. A nyári hónapokban rengeteg koncertet és zenei és népművészeti fesztivált rendeznek a városban. A város egyik híressége a Szt. György kolostora, pár vallási épület komplexuma egy gondosan rendben tartott kert közelében van. A város északi részén csodálhatók meg a só völgyek és a só iszapot felhasználó fürdők a pomoriei tó partján. Ide leginkább a mozgásrendszeri -, nőgyógyászati – és idegbetegségek járnak gyógyulni.

Primorsko

Primorsko a nagyon kedvelt és ismert üdülőhelyek egyike a Fekete – tenger partján. Az Északi part a nyugalmat és csöndet keresőknek kitűnő, viszont a déli part rengeteg szórakozás helyszíne, vannak itt tobogánokat, csúszdákat, vízi sportokat, búvárkodási lehetőségek. Primorskoban nem lehet unatkozni, a tengerparti napozás után kikölcsönözhet kerékpárt, vagy lovagolhat, esetleg gyalogtúrázhat. Több professzionális búváriskola is található itt.