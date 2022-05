Egyre több tehetős magyar utazik így a világban: lassan nem csak az ő kiváltságuk lesz?

Rengeteg magyar utazik úgy turistaosztályon, hogy közben megengedhetné magának a plusz szolgáltatásokkal járó business class jegyet is, azonban jellemzően itthon még mindig kevesen járnak utána annak, hogy melyek ezek a plusz szolgáltatások, és kevesen is veszik őket igénybe. Bár első osztályon csak Dubai-ba repülhetünk, azonban a prémium szolgáltatás minden nagyobb társaságnál elérhető.

Már a turista osztálynak is van prémium változata, ahol valamivel kényelmesebben utazhatunk, azonban az igazi luxus a business, és az első osztályon vár ránk. A business class nem csak a luxusról szól, hanem az abszolút kényelemről is. Erről beszélgettünk Varga G. Gáborral, az Egek Ura blog szerzőjével is, aki elmondta, hogy bizony az átlag utas fejében is zavar van azt illetően, hogy milyen osztályok is vannak egy gépen.

Így mielőtt rohannánk jegyet venni, érdemes tisztába tenni azt, hogy melyik légitársaság milyen osztályra kínál jegyet, és átlalánosságban milyen osztályok vannak. Egyértelmű, hogy a fapados légitársaságoknál egy osztály van, azonban a többi légitársaságnál attól függően, hogy mekkora a gép és milyen távolságot tesz meg már rögtön nagyobb választék vár ránk osztály terén is. Így a hosszútávú járatoknál van turista, turista prémium tehát economy és economy premium, majd business class. Első osztályon csak a legnagyobb légitársaságokkal utazhatunk, és általában fontosabb, az üzleti világot összekötő útvonalakon.

Azt, hogy milyen osztály érhető el egy repülőgépen, nem feltétlen a távolság határozza meg, hanem az, hogy az adott útvonalon a légitársaság milyen repülőt üzemeltet. Egy másfél órás járaton is előfordulhat, hogy ki van alakítva a négy osztály, ha a gép mérete ezt engedi. A távolság indirekt módon függ össze ezzel, jellemzőbb, hogy a közép-és rövidebb utakra kisebb gépek mennek, míg a hosszú utakra nagyobb repülőket állítanak be

- fejtette ki lapunknak Varga G. Gábor, aki azt is elmondta, hogy az osztályok közötti különbségek több pilléren állnak, legyen szó akár a hely méretéről, az étel-ital kínálatról, a kapcsolodó szolgáltatásokról vagy éppen a feladható poggyászok méretéről.

Ezért éri meg a luxus

A turista osztályon az alapétkezés, a szerény méretű szék és a feladott poggyászon túl kevés szolgáltatás jár a jegyhez. A prémium economy osztályon már valamivel nagyobb a szék, kicsit szélesebb a választék étel-ital kínálat terén, azonban itt még mindig szerény körülmények között utazhatunk. Mint azt Gábor kifejtette, a helykínálat szempontjából a gépen 20-30 százalékkal nagyobb helyet jelent az economy plus, arányában tekintve pedig ha 250 turista szék van, abból általában 20 a prémium economy.

Az igazi luxus azonban a business osztálynál kezdődik, az árban itt már nagyobb ugrás következik be. Gábor kiemelte, hogy általánosságban elmondható az, hogy a legolcsóbb business jegy nagyjából 3 turista jegy árából jön ki, azonban itt több a plusz szolgáltatás, és a hely is nagyobb.

A business class üléseit már teljesen vízszintesbe fektetheti az utas, gasztronómiailag kitalált 3-4 fogásos menü várja az utast, ráadásul indulás előtt narancslével, vízzel és francia pezsgővel is megkínálnak minket. Az italkínálat minőségesebb, külön pultnál történik a becsekkolás, ráadásul a reptéri átvilágításon is gyorsítva mehetünk át.

Nagy plusz az, hogy aki business class utas, ő egy elkülönített prémium lounge váróban várhatja az indulást, ahol szintén minőséges étel-ital kínálat várja, wifi, kényelmes, csendes helységek és esetenként zuhanyzó is. Sőt, van, ahol érkezéskor egy külön kialakított arrival lounge várja az utast, aki így a reptér elhagyása előtt ismét felfrissítheti magát

- mondta az Egek Ura blog szerzője. Az első osztály pedig még ennél is nagyobb luxust kínál.

Itt már a business várótól is elkülönített váróban készülhetünk fel az útra, egy utazási asszistens csekkol be helyettünk, még kényelmesebb ülés, még pazarabb étkezés vár bennünket, sőt limuzinnal viszik ki az utast a géphez, ha erre van igény. Sokkal személyreszabottabb, és komoly asszisztenciával rendelkező szolgáltatás várja az első osztályú utasokat

- emelte ki Gábor, aki azt is elmondta, hogy first class szolgáltatást csak néhány légitársaság biztosít, és ők sem minden állomáson. Európában az Air France, a British Airways és a Lufthansa kínál első osztályú szolgáltatást.

Egy repülőn általában 8 darab first class hely van, az igénybevevői pedig az üzleti szféra legmagasabb vezetői, az adott ország nemessége, a társadalom legfelső szelete. Általában azokon az útvonalakon van first class, ahol a pénzügyi világ nagy központjai kerülnek összekötésre

- mondta Gábor.

Hányan utazhatnak így?

Bár a business class szolgáltatásai sokkal kényelmesebbé teszik az egyébként gyakran fárasztó repülőutakat, mégis sok magyar megszokásból utazik a turistaosztályon, és nem veszi igénybe a szolgáltatásokat. Mint Gábor elmondta, sok magyar utazik úgy turistaosztályon, hogy közben megengedhetné magának a business class jegyet is, ráadásul a légitársaságnak is érdeke az, hogy ne csak induljon ilyen osztály, de el is fogyjanak ezek a jegyek.

Ha egy repülőn feltételezzük hogy van 40 business class utas, és 200 turista utas, ebben az esetben ha az összes business jegyet eladják, sokkal nagyobb profitra tehet szert a társaság, mint a turista jegyeken. Így érdeke ez a légitársaságnak is. A piac is meghatározza ezeknek a jegyeknek az árát és kelendőségét, hiszen indulóárként 1500 eurós jegyekről beszélünk, sok esetben pedig ez 3-4 ezer eurót is jelenthet, tehát nem éri meg a társaságnak az, ha ezek a székek üresen maradnak.

- fejtette ki az Egek Ura blog szerzője. Arra a kérdésre, hogy el tudják – e adni a jegyeket, Gábor elmondta, hogy tapasztalatai alapján amikor a koronavírus alatt utazott, látta, hogy a business osztály akkor is tele volt, amikor a turista nem.

Magyarországon ez egy speciális piac, mert az utazóközönség nem ismeri a business szolgáltatásokat, és sokan utaznak úgy turista osztályon, hogy megengedhetnék maguknak a prémium szolgáltatásokat. Lassan ugyan, de növekszik a piac itthon is.

- mondta Gábor. A business szolgáltatáshoz jár a prémium váróterem, így aki ilyen jegyet vásárol ő automatikusan használatba veszi a várótermet is. Ezt a várót azonban nem csak az veheti igénybe, akinek business class jegye van, ugyanis vannak olyan prémium várók is, amelyekre váltható belépő. Bár Magyarországon még ez sem elterjedt, de a harmadik modell az, ha egy szolgáltatáshoz kapcsolódik a prémium váró használata, például privát banki szolgáltatásokhoz.

Magyarországon és Bécsben vannak olyan várók, amelyek egyéb szolgáltatás mellett vehetőek igénybe. Ilyen például ha Master Card platina vagy arany kártyánk van, a Feri hegyi repülőtéren erre van külön váró. Az OTP Bank privát banki ügyfeleinek is kínál külön várót. Azonban átlalában van olyan váró minden reptéren, ahol lehet pénzért helyben váltani jegyet, és bemehetünk

- fejtette ki Gábor. A járvány alatt, különösen az első hullámban több várótermet bezártak, ráadásul megjelentek a műanyag evőeszközök, műanyag csomagolások a loungeban is.

Az egészség az első jelszó alapján nem kompenzálták az utasokat amiért nem vehették igénybe a várókat, azonban a légitársaságok már annak is örültek,hogy egyáltalán valaki repül

Így is utazhatunk business class-en

Ha nem fizetnénk ki egy vagyont az első osztályú, vagy a business class jegyekért, azért még mindig kerülhetünk szerencsés helyzetbe. Persze, az utazhat ilyen osztályon, aki megvásárolja a jegyet, azonban a légitársaságoknál működő törzsutas rendszer is hozzásegíthet minket egy ilyen jegyhez.

Attól függően, hogy mennyit költünk az adott társaságnál, különböző szinteken állhatunk, mint törzsutas. Amennyiben van még üres hely a magasabb osztályokon előfordulhat, hogy a legmagasabb szinten álló törzsutast automatikusan átültetik egy felsőbb osztályra. Ezen kívül pontokért is vásárolhatunk helyben upgrade-t, abban az esetben ha van üres hely, és a társaság ezt eladásra bocsátja. Ez is a szerencsén múlik, hiszen néha még így is túl drága a váltás. Ráadásul, ha technikai hiba miatt nem az a gép megy, ahova mi első osztályú jegyet vásároltunk, úgy könnyen lefokozhatnak minket is, és egy osztállyal lejjebb ültethetnek minket.

Magyarországon egyetlen társasággal utazhatunk első osztályon, az Emirates Dubai-ba tartó gépén. Európában ezen kívül a British Airways, az Air France és a Lufthansa indít első osztályt de csak a központi reptereiről. A Quatar Airwaysnek is van első osztálya, azonban Budapestről ez nem vehető igénybe. A Business Class azonban minden nagyobb légitársaságnál elérhető

- emelte ki Gábor.

Ennyiért repülhetünk első osztályon

Miután Gábor elárulta, hogy mely légitársaságoknál vehető igénybe az első osztályú szolgáltatások, és melyiknél a business class, így a Pénzcentrum azt is megnézte, hogy ténylegesen mennyiért repülhetünk luxusban. Két irányú jegyek árát vettük figyelembe, július 4-ei indulással, és 10-ei visszatéréssel.

Az Emirates légitársaság az egyetlen olyan légitársaság, amelynek elős osztályát már a budapesti utasok is élvezhetik, így a Budapest-Dubai járatra kerestünk jegyet, első osztályon, plusz szolgáltatásokkal.

Az adott időponton az oda-vissza jegyért First - Flex- Plus szolgáltatással 2 616 300 forintért utazhat egy ember, az egyirányú, Budapest-Dubai jegy 1 308 900 forintba kerülne, visszafelé, Dubai-Budapest útvonalon pedig 1 307 400 forintért utazhatunk.

A szolgáltatásban az első osztályú jegyhez járó luxus mellé igénybe vehető 50 kg feladott poggyász, 2x7 kilogrammos fedélzeti poggyász,választható ülés, valamint az, hogy felár nélkül lemondhatjuk, illetve változtathatjuk indulásunk időpontját.

A Magyarországon elérhető Business Class jegyek árait is megnéztük a Lufthansa, a British Airways és az Air France járatain. A British Airways járatával Londonba készültünk, szintén július 4-i indulással és 10-ei visszatéréssel. Itt egy főnek egy irányban a Business Class 299 200 forint, a visszatérés pedig 96 800 forint, így az oda-vissza utunk 396 000 forintba kerülne. A Business Class jegy itt tartalmaz 2x32 feladható poggyászt, elkülönített check in kaput, és a kényelmes ülést.

Az Air France járatának Párizsba tartó járatait vettük figyelembe, szintén a júliusi időpontra, oda-vissza Budapestről. Július negyedikén Párizsba több járat is indul, mi a 12 órai indulásra kattintottunk, így a Business Flex jegyünk 97 550 forint helyett 124 300 forint lett, míg vissza 10-én reggel 9 órai indulással a Business Flex jegyünk ára 124 300 forint lett, így összesen 248 600 forintot hagynánk ott a légitársaságnál a jegyekért.

A Lufthansa járatain is foglalhatunk Business Class jegyeket, Budapest - Frankfurt járaton kerestünk rá az árakra. Az adott időponton egy irányba a reggel 6 órai járatra 113 900 forint a jegy, vissza szintén Business Flex jegyet kerestünk, így visszafelé 100 500 forintba került a jegyünk, tehát összesen 214 400 forintot költenénk náluk Business Class jegyre.