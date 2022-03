Már látni: csúfos változás jön az időjárásban, még márciusban elromlik minden

Bár ezen a héten a legfrissebb időjárási előrejelzések szerint nagyon meleg idő lesz, jövő héten hideg fordulat következik be.

Bár ezen a héten a legfrissebb időjárási előrejelzések szerint nagyon meleg idő lesz, akár 21 fokos maximumokkal is, a jövő héten váratlanul újra be fog ütni a hideg, ennek pedig már most is látható jelei vannak az előrejelzésekben.

Hétfőig viszont még nem kell aggódni, akkor is 21 fok körül lehet a maximum, viszont keddre már 16 fok körülire csökkenhetnek a maximum. Innentől pedig mélyrepülés lehet március 29 és április 1 között, ugyanis előrejelzések szeirnt nem csak eső várható, hanem a maxumumok is majden 10 fokot esve 1 hét alatt, 13 fokra zuhannak.