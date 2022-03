Durva dolgok történhetnek a nyaralás alatt: rengeteget bukhatnak a magyar utazók a háború miatt

Az idei év bebizonyította, hogy a globális pandémia, vagy egy lokális természeti katasztrófa még mindig nem a legszörnyűbb dolog, ami külföldön történhet velünk. Az Orosz-ukrán háború olyan esemény, amivel kapcsolatban kevesen számoltak azzal, hogy 2022-ben, hazánk közvetlen szomszédjában bekövetkezhet. A geopolitikai kilátások pedig egyre sötétebbek. Rég nem számít elrugaszkodott feltételezésnek, hogy Kína lerohanja Tajvant és az egzotikus afrikai országokba utazók is könnyen szembesülhetnek azzal, hogy fegyveres konfliktus robban ki a célországban. Ebben a helyzetben a korábbinál is fontosabb, hogy az utazók pontos információkkal rendelkezzenek arról, hogy az adott útra megkötött utasbiztosításuk nyújt-e valamilyen védelmet egy háborús helyzet kirobbanása esetén. A Pénzcentrum ezért megvizsgálta az egyes utasbiztosítások feltételeit, hogy megtudjuk, mivel számolhatnak az utazók, ha bekövetkezik az egyik legrosszabb forgatókönyv.

Érthető módon az utazókat elsősorban az aktuálisan legégetőbbnek számító globális problémák foglalkoztatják utazás előtt, ezért most éppen arra kíváncsi a magyar nyaralók legnagyobb része, hogy milyen feltételekkel térít utasbiztosításuk egy háború esetén. Természetesen egy háborús helyzet mellett számos egyéb gond érhet minket utazás során. A még mindig a nyakunkon lévő koronavírus például sok ezer utazó terveit húzta már keresztbe.

Tavaly júliusig csak az Aegon biztosító hétszázmillió forintot is meghaladó biztosítási összeget fizetett ki a biztosító a covid miatt az életbiztosításokra és a baleseti konstrukciókra a járvány kezdete óta. Ez nagyságrendileg 1600 kár kifizetését jelenti, amelyből sajnálatos módon 1003 esetben haláleset miatt térített. A kifizetett összeg döntő többségét a covid miatti halálesetek teszik ki. A fennmaradó összeget kórházi ápolás és a táppénzes állomány után térítette a biztosító.

De a Pénzcentrumnak a biztosító tavaly azt is elárulta, hogy az elmúlt néhány év vonatkozásában például földrengés, árvíz, hurrikán és vulkánkitörés kapcsán is történt náluk szolgáltatási igénybejelentés. Emellett pedig csak az elmúlt két évben két szomszédos országot, Csehországot és a magyarok kedvenc nyaralóhelyének számító Horvátországot is komoly természeti csapás érte. A háborús helyzet azonban nem csak abban más most, hogy a magyar emberek figyelmének középpontjába került, hanem abban is, hogy – lévén évtizedek óta nem igazán számított reális kockázatnak – sokan nem tudnak arról sem, számíthatnak e biztosítójukra fegyveres harcok kitörése esetén.

Ha kitört a háború, már nem opció a biztosítás

Egyetlen biztosítónál sem lehet utasbiztosítást kötni garantáltan kockázatos országokba, például olyanokba, amelyeket akár egy esetleges háború vagy fegyveres zavargások miatt veszélyesnek minősít a Külügyminisztérium - erre még az orosz-ukrán háború előtt figyelmeztettek a szakértők egy rendkívüli közleményben.

Ott, ahol harcok dúlnak, felborul a normális élet, a biztosítók sem tudják teljesíteni a szerződésben vállaltakat. Hadi állapotban ugyanis nem garantált a színvonalas betegszállítás, az utasbiztosításban foglalt minőségi kórházi ellátás vagy egyéb biztonsági, kényelmi szolgáltatás. Ráadásul egy köztudottan háború sújtotta országban jó eséllyel lehet számítani jelentős anyagi kárra, esetleg sérülésre is, így az már nem minősül alap utasbiztosítási kockázatnak - magyarázza Németh Péter a CLB kommunikációs igazgatója a közleményben.

A szakember hozzátette, a biztosítók minden tőlük telhetőt megtesznek azokért a külföldön dolgozó vagy turistaként kiutazott magyar ügyfeleikért, akiknek éppen a kint tartózkodásuk alatt válik kockázatossá vagy "nem ajánlottá" az adott ország besorolása. Tőlük azt várja a biztosító, hogy a lehető leggyorsabban hagyják el az országot. Ez természetesen saját életük védelmében is fontos, de biztosítási szempontból is meghatározó - mondta a szakértő. Ahhoz ugyanis, hogy a biztosítójuk bármilyen formában segíthessen rajtuk, együttműködőnek kell lenniük, hiszen a szerződésük "közös kármegelőzési felelősségre" kötelezi őket. Németh Péter kitért arra, hogy a kockázatossá vált ország idő előtti elhagyásának esetleges extra költségére az utasbiztosítások egyes tételei külön fedezetet nyújtanak.

Ilyenkor számíthatunk a biztosítókra

Az egyes biztosítók is felhívják a figyelmet, hogy háború sújtotta országba való utazás esetén nem tudnak a segítségünkre lenni. Az Aegon például a következőképp fogalmaz:

Nem tekinthetők biztosítási eseménynek, és a Biztosító nem nyújt szolgáltatásokat, az alábbiakkal összefüggésben keletkezett károkra, ha azok a Biztosított állandó lakóhelyének országán kívül, olyan országban történtek, amelyet a magyar kormány kockázatosnak minősített, vagy ahol a Biztosított látogatásakor már háborús állapotok uralkodtak:

háború, invázió, külföldi ellenségek cselekményei, ellenségeskedések vagy háborúhoz hasonló hadműveletek (hadüzenettel vagy a nélkül),

polgárháború, lázadás, zendülés, belső zavargások,

katonai felkelés, katonai erőszak,

forradalom.

Hangsúlyozzák viszont, hogy "a biztosító megtéríti a biztosítottat ért személyi kárt, ha az a fenti események kezdetétől számított 14 napon belül történt, és a biztosított nem volt aktív résztvevője a fenti cselekményeknek, de nem téríti meg a biztosító ezekben az esetekben a vagyontárgyakban keletkezett kárt." Tekintettel arra, hogy Ukrajna „utazásra nem javasolt ország” kategóriába kerül, már nem lehet új szerződés biztosítottja Ukrajnába utazó személy - írják.

Az Allianz Hungária Biztosító is hasonlóan fogalmazta meg kondícióit. a biztosító honlapján azt írja, utasbiztosításaik érvényesek a fokozott biztonsági kockázatot jelentő térségekben is. Felhívják viszont az utazók figyelmét, hogy egyes úti célok csak akkor minősülnek fokozott biztonsági kockázatot jelentő térségnek, ha az utazás a Külgazdasági és Külügyminisztérium által meghatározott céllal történik. A koronavírus miatt egyébként a Külügyminisztérium számos országra terjesztette ki ezeket a feltételek, többek között a Tajvannal jelenleg is területi vitákban lévő Kínai Népköztársaságra is. A felsorolt célok a következők:

bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó eljárási cselekményen történő részvétel,

halaszthatatlan üzleti tevékenység vagy egyéb munkavégzés,

egészségügyi ellátás igénybevétele,

hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése,

fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban,

halaszthatatlan családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása, kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel.

Egyéb célok, így az egyszerű nyaralás esetén viszont számos, korábban népszerű célország ma már az utazásra nem javasolt térségek közé tartoznak. Ilyen az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Japán és Kanada is. A biztosító pedig ezekkel kapcsolatban egyértelműen fogalmaz. Az összefoglalójuk szerint:

A kockázatviselés nem terjed ki olyan térségekre, amelyek a kockázatviselés első napján, vagy a biztosított által az adott területre való beutazás napján a Külgazdasági és Külügyminisztérium által meghatározott utazásra nem javasolt utazási térségek között szerepelnek.

A biztosítási szolgáltatások nyújtását, illetve megszervezését a biztosító kizárólag a helyi viszonyoktól függően tudja vállalni. A helyi viszonyokból adódó szolgáltatások hiányosságáért, továbbá az ilyen körülmények közötti késedelmes teljesítésért felelősséget nem tudnak vállalni.

Általános kizárásként a feltételek között szerepel: biztosított fél háborús, polgárháborús vagy harci eseményben, terrorcselekményben, felkelésben, lázadásban, tüntetésben, zavargásban, kormány elleni puccs vagy puccskísérletben való tevőleges részvétele.

A Groupama Biztosító is hangsúlyozza, hogy az utasbiztosításaik nem érvényesek azokban az országokban, melyeket a Konzuli Szolgálat terrorveszély, általános rossz közbiztonság, polgárháborús helyzet vagy természeti katasztrófák miatt utazásra nem javasolt kategóriába sorol. Ők viszont azt is kiemelik, hogy utasbiztosításaik érvényesek abban az esetben, ha a célország kizárólag a COVID19-járvány miatt szerepel az utazásra nem javasolt országok között.

Érdemes lehet tehát a szerződéskötés előtt tájékozódnunk, hogy a Covid19, vagy egyéb okok miatt szerepel egy adott ország a Külügyminisztérium listáján és konzultálnunk biztosítónkkal, hogy milyen egyedi feltételek vonatkoznak az utazási célországunkra.

A magyarországi biztosítók közül a K&H és a Union is elárulja, hogy utasbiztosításaik a szerződési feltételeik szerint nem terjednek ki azon országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés első napján vagy a Biztosított által az adott országba/területre történő beutazás napján Magyarország Külügyminisztériuma által nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek, ezért egy esetleges káreseményt nem áll módjukban megtéríteni a biztosított részére.

A Uniqa is arra figyelmezteti ügyfeleit, hogy az utasbiztosítások az Ukrajnába történő 02.24. napi vagy azt követő beutazási dátum esetén nem érvényesek. Ellenben,– hangsúlyozzák – az ukrajnai helyzet esetében is érvényesek azok a "feltételben is megfogalmazott szabályok, miszerint az utazás meghiúsulása miatt ügyfeleink kérhetik a szerződés érvénytelenítését és a díj visszafizetését, valamint a UNIQA Biztosító 500 000 Ft-ig átvállalja a tervezettnél korábbi hazautazás költségeit."

A sztornóbiztosítás sem megoldás

Az útlemondás-biztosítás, más néven sztornóbiztosítás elsősorban betegség, baleset vagy halál esetén térít, vagyis fedezetet biztosít többek a koronavírus-megbetegedés miatt fellépő lemondási költségekre is (bánatpénz, kötbér és egyebek).

A biztosítók hangsúlyozzák viszont, hogy háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással közvetlen összefüggésben bekövetkezett eseményekre. Fontos tudni azonban, hogy ha bármilyen okból meghiúsul az utazás, az utazás kezdete előtt a szerződő bármikor kérheti a teljes biztosítási díj visszatérítését.

A fokozottan veszélyes országok listája igen széles

Az alábbi lista azon országokat, avagy térségeket tartalmazza, melyek a világjárvány kitörése előtt is már az I-es, utazásra nem javasolt térségek (piros) biztonsági kategóriájában voltak. A járványügyi helyzeten kívül ezen országokban vagy térségekben válsághelyzet, fegyveres összetűzések, háborús cselekmények, zavargások, természeti katasztrófák, betegségek vagy egyéb - a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető - események tapasztalhatók: