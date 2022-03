Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. március 14.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2022. március 14., hétfő.

Névnap

Matild

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.81 Ft

CHF: 373.69 Ft

GBP: 455.23 Ft

USD: 349.57 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2022. március 13.

A Hatoslottó nyerőszámai a 10. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 9, 17, 28, 32, 34



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 34 db

4-es találat: 2189 db

3-as találat: 37984 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 12045 Ft

MOL: 2590 Ft

RICHTER: 7140 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.03.15: A nap első felében még főleg fátyolfelhők lesznek felettünk, délután, este az ország nagy részén megvastagszik a felhőtakaró. Hajnalban helyenként párássá válhat a levegő. Napközben még nem valószínű csapadék. Este, éjszaka egyre több helyen eleredhet az eső, zápor. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül. Éjjel általában -6 és +1 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban azonban hidegebb lesz. A csúcsértékek 11 és 17 fok között alakulnak.

2022.03.16: Eleinte jobbára erősen felhős időre számíthatunk, napközben csökken a felhőzet, estére hazánk nagyobb részén ki is derülhet az ég. A nap első felében több helyen előfordulhat eső, zápor, az északkeleti megyékben helyenként vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Estére mindenütt megszűnhet a csapadék. Az északi, északkeleti szelet többfelé erős lökések kísérhetik. A leghidegebb órákban -3, +5, kora délután általában 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, a hosszabb ideig felhős, csapadékos tájakon azonban ennél alacsonyabb értéket is mérhetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A PM10 napi átlagkoncentrációja egy-egy helyen az egészségügyi határérték körül alakulhat. (2022.03.14. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás továbbra sem terheli szervezetünket. (2022.03.14)

Akciók

