Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. augusztus 28.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2021. augusztus 28., szombat.

Névnap

Ágoston

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 349.28 Ft

CHF: 324.93 Ft

GBP: 407.53 Ft

USD: 296.02 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2021. augusztus 27.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 34. héten emelkedő számsorrendben a következők:

19, 20, 22, 25, 42



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 1 db

4+2-es találat: 1 db

4+1-es találat: 12 db

4-es találat: 27 db

3+2-as találat: 55 db

3+1-as találat: 883 db

2+2-es találat: 956 db

3-as találat: 1663 db

1+2-es találat: 5280 db

2+1-es találat: 13871 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 17475 Ft

MOL: 2398 Ft

RICHTER: 8660 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.08.29: Erőteljes gomolyfelhő-képződés és sok magasszintű felhő mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szórványosan alakul ki záporeső, néhol zivatar is lehet. A északnyugati szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13, a csúcshőmérséklet 17 és 23 fok között várható.

2021.08.30: Északon várható a több felhő, délen többórás napsütésre számíthatunk. Északon szórványosan, délen helyenként valószínű zápor, zivatar. A nyugati, délnyugati szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség továbbra is kedvezően alakul. (2021.08.28. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2021.08.27)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!