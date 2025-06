Ez lehet az emberiség legnagyobb felfedezése: itt az első kép a világegyetem sötét mélyéről

A chilei Vera C Rubin obszervatórium, a világ legerősebb digitális kamerájával felszerelt új teleszkóp közzétette első felvételeit, amelyek példátlan betekintést nyújtanak a világegyetem sötét mélységeibe.

Az egyik képen hatalmas, színes gáz- és porfelhők örvénylenek egy csillagképző régióban, 9000 fényévnyire a Földtől. A teleszkóp forradalmasíthatja a világegyetemről alkotott ismereteinket - ha létezik kilencedik bolygó a Naprendszerünkben, a tudósok szerint ez a teleszkóp már az első évben megtalálná.

Az obszervatórium képes lesz a Föld közelébe kerülő veszélyes aszteroidák észlelésére, a Tejútrendszer feltérképezésére, valamint választ adhat a sötét anyaggal kapcsolatos kulcsfontosságú kérdésekre is. A most kezdődő, generációs jelentőségű csillagászati projekt keretében tíz éven át folyamatosan figyelik majd a déli égboltot - írta a BBC.

A teleszkóp a chilei Andokban, a Cerro Pachón hegyen található, amely ideális helyszín a csillagok megfigyelésére: magasan fekszik, rendkívül száraz és sötét. Az obszervatórium különleges, háromtükrös kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi nagy mennyiségű fény befogadását.

A teleszkóp belsejében található kamera tíz éven át, háromnaponta rögzíti majd az éjszakai égboltot. Mérete 1,65 x 3 méter, súlya 2800 kg, és széles látómezőt biztosít. Körülbelül 40 másodpercenként készít egy képet, éjszakánként 8-12 órán keresztül.

A kamera 3200 megapixeles (67-szer nagyobb felbontású, mint egy iPhone 16 Pro kamerája), olyan részletgazdag, hogy képes lenne egy golflabdát is lefotózni a Holdon. Egyetlen kép megjelenítéséhez 400 Ultra HD TV-képernyőre lenne szükség.

A világ több száz tudósa elemzi majd az adatfolyamot, amely csúcsidőben elérheti az éjszakánkénti 10 millió riasztást. A felmérés négy területre összpontosít: az égbolt változásainak feltérképezése, a Tejútrendszer kialakulása, a Naprendszer feltérképezése és a sötét anyag megértése.

A teleszkóp legnagyobb ereje az állandóságában rejlik - ugyanazokat a területeket vizsgálja újra és újra, és minden észlelt változásról értesíti a tudósokat. Ez segíthet a Föld közelébe kerülő veszélyes objektumok, például aszteroidák észlelésében is.

A Vera Rubin segítségével a tudósok akár 1,2 millió fényévig is elláthatnak, szemben a jelenlegi adatok körülbelül 163 000 fényéves határával. A teleszkóp elég erős lehet ahhoz is, hogy végre megoldja a Naprendszer kilencedik bolygójának létezésével kapcsolatos régóta fennálló rejtélyt, amely akár a Föld és a Nap közötti távolság 700-szorosára is lehet.