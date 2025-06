Csodálatos égi jelenség kísérte Kapu Tibor űrutazását: sajnálhatja, aki lemaradt erről

A látványos felvételen egy szokatlan alakzat figyelhető meg, amely a Falcon 9 rakéta visszatérési manővere és a második fokozat hajtóművének gázfelhője közötti kölcsönhatás eredményeként jött létre. A glóriára emlékeztető jelenség nagy figyelmet keltett a közösségi médiában, ahol John Kraus megosztotta a képet:

Falcon 9 boostback burn and second stage plume interaction as Dragon and Ax-4 head toward the International Space Station during this morning’s 2:31am ET launch pic.twitter.com/BfG6psoZYp