Hajmeresztő videó: gyerekekkel szaladgálnak át az úton a felelőtlen szülők, ezt hogy gondolták?

Nem csak a saját, hanem a velük lévő kiskorú gyerekek életét is veszélyeztették azok, akik csak két-három jó fotót akartak a mákvirágmezőben.

Eképesztő felelőtlenséget rögzítettek az autóút mellett telepített kamerák az M2-es út csörögi szakaszán. Mint a Magyar Közút posztjából kiderül: a kérdéses szakasz mellett épp most virágzik a mákvirág, sokan pedig egy-egy fotóért szaladtak át az út egyik oldaláról a másikra - a forgalommal mit sem törődve.

Ennél is durvább az, hogy sokan kisgyerekeket kézen fogva tették meg a kaszkadőröket is megszégyenítő mutatványt, mit sem törtédve azzal, hogy egyrészt feltartják a forgalmat, másrészt pedig még tilos is ezt megcsinálni. A videót itt lent linkeljük:

A Magyar Közút a posztban azt is leírta, hogy az elharapózott esetek miatt több alkalommal a rendőrséget is kihívták. Emellett tanácsolták azt is, milyen virágokat fotózzanak inkább, ami nem jár közvetlen életveszéllyel.

Van még sok Insta-kompatibilis virágzó növény, a pipacs, facélia vagy a bíborhere. Ahogy nyáron a napraforgó, esetleg hullámzó búzamező, mint a Gladiátorban. De nem akarunk tippeket adni, csak azt kérjük, jól gondoljátok át, hogy megéri-e pár szál virágért vagy néhány közepesen jól sikerül social media posztért kockáztatni a saját vagy mások életét

- írta a Magyar Közút.