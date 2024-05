Androidos mobilod van? Komoly veszélyben vagy: így fosztják ki sorra a magyarok bankszámláit

A magyar internetezők 57 százaléka esett már áldozatául online csalásnak, adathalászatnak, hackelésnek vagy vírustámadásnak – derült ki egy friss, kiberbiztonsági felmérésből.

A felmérés résztvevőinek 68 százaléka használ jelenleg vírusirtót, csaknem egyharmaduk viszont azért nem használ védelmi programot, mert úgy ítéli meg, hogy nincs rá szüksége, és saját maga ki tudja szűrni a gyanús dolgokat – ez derült ki az ESET termékek hazai forgalmazója, a Sicontact Kft. gkid-vel közösen végzett, a 18 év feletti online is vásárló internetezőkre reprezentatív felméréséből.

Ennek ellenére a magyar internetezők 57 százaléka nyilatkozott úgy, hogy esett már áldozatául online csalásnak, adathalászatnak, hackelésnek vagy vírustámadásnak: közel negyedük tapasztalt már olyat, hogy kéretlen felugró ablakok és weboldalak jelentek meg, valamint hogy lelassultak az eszközeik (14%), de arra is volt példa, hogy anyagi kárt okoztak a bankkártyaadataik ellopásával.

Csizmazia-Darab István, a Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértője szerint már csak a kártevők száma miatt is nagyon nehéz feladat lenne, hogy saját magunktól felismerjük őket: az AV Test szerint 1,3 milliárd egyedi kártékony kód van jelenleg a világon, ennyi, folyamatosan fejlődő kártékony kódot még a legtudatosabb felhasználók sem tudnak kiszűrni.

Vírusirtók: mivel nyújtanak többet a fizetős megoldások?

Azok közül, akik használnak vírusirtót, a legtöbben a laptopjukat védik így (71%), amit az asztali gép követ (48%), telefonon csak 44% használ védelmi megoldást, pedig az ESET kiberbiztonsági szakértői podcastjukban hangsúlyozzák, hogy az androidos készülékek védelem nélkül óriási kockázatnak vannak kitéve. A tableten (12%) és az OkosTV-n (5%) történő használat viszonylag kevesekre jellemző, pedig ezek ellen is léteznek támadások – és az androidos eszközök esetében persze védelem is.

A válaszadók egy része (17%) azért nem használ védelmi megoldást, mert nem érzi elengedőnek az informatikai tudását egy ilyen program használatához.

Hogyan válasszunk vírusirtót?

A szakemberek támpontokat is adnak ahhoz, hogy hogyan válasszunk vírusirtót. A mindenki számára szembeötlő egyszerű telepítés, kezelés és az eszköz meg nem terhelése is nagyon fontos szempontok, de érdemes mást is mérlegelni: