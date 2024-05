Újabb iPhone-okat küldene nyugdíjba az Apple: foghatja a fejét, aki ezeket használja

Az iPhone 16 Plus lesz az utolsó nagyméretű alapmodell az Apple kínálatában. Állítólag a cég nyugdíjazni akarja a sorozatot.

Az iPhone 16 Plus lesz az utolsó nagyméretű alapmodell az Apple kínálatában - írja a 9to5mac Jeff Pu iparági elemző információi alapján. Ezzel a nagy készülékverzió is a Mini sorsára juthat, amely csak két generációt élt meg.

Az első iPhone Plus változat 2022-ben jelent meg az iPhone 14 sorozattal, lehetőséget biztosítva a felhasználóknak hogy nagyobb kijelzőre váltsanak anélkül, hogy a drágább Pro sorozatot kelljen megvásárolniuk.

Ha igazak a pletykák, akkor a Plus három évet él meg, ez is eggyel több, mint amennyit a Mini kapott, amely csak a 12-es és 13-sorozathoz volt elérhető. A jelentések szerint az Apple az alacsony kereslet miatt döntött így. Ehelyett érkezik egy vékonyabb modell, amely még a Pro Max-nál is drágább lesz.