Júliustól már biztosan kötelező lesz ez a kütyü az autóba: de mire lesz ez jó?

2024 júliusától az autókban is kötelezően bevezetik a feketedoboz használatát, e nélkül már nem is lehet regisztrálni új autókat.

Az EU-ban vásárolható új autókban kötelező elem lesz júliustól az EDR, azaz a fekete doboz. Ez tulajdonképpen egy eseményrögzítő készülék, nem vesz fel hangot úgy, mint a pilótafülkében a repülőgépeken, csupán a légzsák vagy az övfeszítő vezérlése hozza működésbe, és a baleset előtti és utáni pillanatokat rögzíti. Azokat az adatokat, amelyeket egy baleseti vizsgálatnál fel lehet használni, és amivel tisztázni lehet bizonyos eseményeket - mondta el az Inforádióban Krepsz Zoltán, Az Autó főszerkesztő-helyettese.

A folyamat már 2019-ben elindult, akkor született EU-rendelet arról, hogy több más kötelező kiegészítő mellett be kell az autóba majd építeni az EDR-t is. A rendelet 2022-ben hatályba lépett, azóta az új és az újonnan fejlesztett autóknak már része. Ami most történik, hogy az Európai Unió területén belül regisztrált, vagyis eladható autókba be kell kerülni ennek a készüléknek.