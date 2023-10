Brutális drágulás a magyar telefonszolgáltatóknál: zsebébe nyúlhat, akinek ilyen előfizetése van

Hazánkban drágulnak legjobban a telefonszámlák, a jegybank szerint a piaci verseny hiánya is hozzájárul a jelenséghez - írja a g7.

A héten jelentette be a Vodafone, hogy 2024 márciusától 15,4 %-al növeli az előfizetési díjait. A távközlési díjak Magyarországon nőnek a legmagasabb mértékben az elmúlt évben, és ezt már az Magyar Nemzeti Bank is kifogásolta.

A helyzet ugyanis az, hogy a távközlési cégek visszatekintő árazást alkalmazhatnak, Ami annyit jelent, hogy az előző évi inflációt is beépíthetik utólag a áraikba. Ami annyit jelent, hogy januártól akár 22%-al is növekedhetnek a díjak. A hazánkban működő távközlési cégek mind emeltek az áraikon, a Vodafon idén januárban 9,4 százalékot, a Magyar Telekom és a Yettel tavasszal 14,5 százalékot, de még a Digi is jelentősen növelte az árait.

A jegybank az áremelkedés okában elsősorban a piaci verseny hiányát hangsúlyozta. A korábban önálló nagy cégek közül a Digi, az Invitech, a UPC és a Vodafone is egybeolvadt az új állami/kormányközeli tulajdonlás alatt, és a Yettelben is 25 százalékos részesedése lett az államnak. Az MNB elmondta, hogy a távközlési áremelés valójában az inflációt gerjeszti, miközben a vállalati profitot növeli.

Az EU-ban is kimagasló értékeket mutatunk. Az uniós országokban az elmúlt egy évben Magyarországon (és Lengyelországban) nőttek leginkább a kommunikációs költségek. Nálunk jellemzően minden alaposan drágul, azonban érdekes, hogy egy tucat uniós országban inkább árcsökkenések voltak jellemzőek.