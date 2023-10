Ennyi volt, népszerű szolgáltatást kapcsol le a Yettel: novembertől sokaknak nem lesz mobilnete

A hírek szerint végleg megszünteti a Yettel a korábbi évek forradalmi mobilhálózat-technológiáját. érdemes lesz korszerűbb készülékre váltania annak, aki netezne.

Pár hét múlva hivatalosan is megszűnik Magyarországon a 3G-s mobilhálózati technológia, amit elsőként a Telekom, majd a Vodafone vezetett ki. Most pedig a Yettel jelentette be, hogy követi a másik két szolgáltatót és november 13-tól kivezetik a 2100 MHz-es frekvenciasávban üzemelő 3G-t.

Azután, hogy a Yettel lekapcsolja a 3G-t gyakorlatilag már egyetlen magyar szolgáltatónál sem lesz elérhető a 3G. Azaz amennyiben egy készülék nem tudja kezelni a 4G-s hálózatot, azon nem lehet a továbbiakban internetezni. Hívást indítani és fogadni továbbra is lehet majd – írta meg a HWSW.