Ezt rengeteg magyar elrontja: ezért szaggat otthon az internet

Mi kell ahhoz, hogy minél jobban hasítson az otthoni mobilnetünk, és akadozás nélkül nézhessük kedvenc sorozatunkat? A megfelelő térerő és a jó router a szolgáltatón múlik, de érdemes tudni, hogy az is sokat számít, hová tesszük a mobilnetes routert a lakásban.

Mobilinternetes routerrel és megfelelő előfizetéssel kábelezés és fúrás nélkül lehet otthon vezeték nélküli (wifi) internetelérést biztosítani. A router beüzemeléséhez nincs szükség szakemberre, csak áramforráshoz kell csatlakoztatni, de érdemes tisztában lenni néhány tényezővel, hogy stabil kapcsolattal tudjunk internetezni, és például szakadozás nélkül, jó felbontásban tudjunk nézni online videós tartalmakat.

Az ideális helyzet

A lakás nagysága, a falak vastagsága és a bútorok, egyéb berendezések mind meghatározóak lehetnek. Mivel az épület falai gyengíthetik a rádióhullámok terjedését, az a legideálisabb, ha a készülék az ablak közelében van, itt ugyanis erősebb lehet a jelszint, mint az épület közepén; illetve az is segít, ha a routert minél magasabbra, több szint esetén az emeletre tesszük - áll a Yettel közleményében.

Lényeges kiemelni, hogy a beltéri routert mindenképpen az épületen belül helyezzük el – hiába csábító, hogy a teraszon vagy az erkélyen kevesebb az akadály a térerőt biztosító bázisállomás és a router között, de sem a csapadék, sem az erős napfény nem tesz jót neki.

Számít a környezet

Általában is igaz, hogy minél kevesebb tereptárgy – lakáson belül leginkább bútor – áll a rádióhullám útjában, annál erősebb a jel, de számít az is, hogy milyen anyagból készült a tárgy, amin a hullámnak át kellene hatolni: a nagy fémfelületek, vagy a vastag üveg gyengíthetik vagy eltéríthetik a jelet. Nem érdemes ezért sem a kanapé mögött, sem a szekrény és a fal között tárolni a routert, de a tévé vagy az egész alakos tükör mellől is érdemes máshová tenni, ha nem elég stabil a wifi-kapcsolat.

A legjobb, ha elektromos berendezések mellé sem tesszük a routert, mert interferencia léphet fel, ami zavarhatja a vezeték nélküli jelet. A bébiőrök, a vezeték nélküli telefonok, a Bluetooth-eszközök – például fejhallgatók vagy hangszórók –, de akár bizonyos fénycsövek is sugározhatnak olyan frekvencián, ami interferenciát okozhat, ezért hasznos, ha ezek minél távolabb vannak a routertől. Sokan nem gondolnak arra sem, hogy a nagy tömegű víz is elnyeli a rádiófrekvenciákat, ezért a router ideális helye nem az akvárium takarásában van.

Érdemes kipróbálni

A fentieket figyelembe véve érdemes több helyen is kipróbálni a routert a lakáson belül, hogy megtaláljuk a legjobb helyet. Ehheza kifejezetten erre szolgáló jelerősség-mérő oldala is segítséget ad. Legalább három különböző helyszínen érdemes mérést végezni, az eredmények alapján pedig megtudhatjuk, hol milyen minőségben érkezik a vezeték nélküli jel. Gyenge jelerősség esetén a kapcsolat könnyebben megszakadhat, míg az erős jelerősség biztosítja a gyors és megszakításmentes internetkapcsolatot. A fentiek mellett meghatározó az is, hogy milyen routert használunk.