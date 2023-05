Óriási változások jönnek a Facebook háza táján: erről mindenkinek tudnia kell

A világcégek egyre gyarapítják digitális szolgáltatásaikat, keresve ügyfeleik kegyeit, akik viszont arra vágynak, hogy minél gyorsabban tudják intézni mindennapos ügyeiket. Szeretnék, hogy mindig a kezük ügyében legyenek azok a dokumentumok, engedélyek, igazolások, amelyekre szükség lehet.

A világon minden nagy cég arra készül, hogy a harmadik generációs internet által kínált új megoldások – köztük a blokklánc-technológia - segítségével újabb és újabb digitális szolgáltatásokat vezessen be, vagy költözzön ilyen új, innovatív platformokra. Van olyan nemzetközi pénzintézet, mely sok világcéghez hasonlóan levédette márkáját a metaverzumban, ahol banki ügyfélteret és kriptopénzkiadó automatákat is kíván üzemeltetni. Ugyanez a bankóriás egyben egy digitális személyazonosító- és tárcamegoldást is kifejleszt, melynek segítségével a felhasználók maguk dönthetnek arról, hogy milyen adatokkal azonosítják magukat egy-egy internetes alkalmazásban, majd később a metaverzumban.

Eközben a flamand közjegyzői kamara azon dolgozik, hogy az ingatlanok adásvételekor 24 órán belül megtörténjen az előszerződések közjegyzői okiratba foglalása. A holland közszolgálati műsorszóró egy médiaügynökséggel összefogva olyan adattárcát fejleszt, amely minden korábbinál nagyobb adatbiztonságot garantál a felhasználóknak. A szupervédett adatok egyben személyre szabott és valóban hasznos reklámok célzott eljuttatását is lehetővé teszik.

Ahogy gyarapszik a felhasználók kényelmét segítő digitális megoldások száma, úgy növekednek az aggályok is: kinek a kezébe kerülnek, hogyan és mire használják a felhasználók azonosítására szolgáló adatokat. Az internetezők egyre tudatosabbak: nem csak hangzatos válaszokat várnak, hanem garanciákat is arra, hogy adataik nem kerülnek illetéktelen kezekbe.

Mindeközben azért azt is szeretnék, ha a különféle internetes megoldásokat, mobilapplikációkat minél egyszerűbben vehessék igénybe – anélkül, hogy rengeteg különféle azonosítót, jelszót és PIN-kódot kellene megjegyezniük. Különösen igaz ez az úgynevezett „decentralizált fizetési megoldások” terén, illetve a metaverzumban.

Az Európai Unió azon dolgozik, hogy a tagállamokban egységes adattárolási és védelmi szabályok alakuljanak ki, az adatokat pedig az Unió bármely tagországában fel lehessen használni.

Eggyel közelebb kerültünk a közös európai digitális személyazonosító rendszerhez, amióta az Európai Bizottság februárban közzétette, hogy a szoftverfejlesztőknek milyen közös szabványokra kell tekintettel lenniük és milyen elvárásoknak kell megfelelniük

– mondja Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője.

Készül az európai adattárca

Az uniós állampolgárok és cégek azonosító adatai egységes szabvány szerint kerülnének az EUDI Wallet nevű, fokozottan védett mobilapplikációs adattárcába, amelyek segítségével könnyen be tudnak lépni a különféle internetes szolgáltatásokba, illetve ebben tárolhatják például a gépjárművezetői engedélyüket, a végzettségüket igazoló okleveleik másolatát, vagy akár társadalombiztosítási azonosítószámukat, betegségük kórelőzményét. Németh Balázs szerint az EUDI Wallet próbaverziói akár már 2023 nyarán elérhetőek lesznek. A legtöbb aggály és elvárás azonban az adatok „bombabiztos” védelmével kapcsolatban fogalmazódik meg, mivel a mobiltelefon tulajdonosának minden érzékeny adata elérhetővé válik az okostelefonján keresztül – amit viszont elveszíthet, vagy ellophatnak tőle.

Németh Balázs nem zárja ki, hogy elsőként a mobilbankok válnak majd egyfajta „mindenes” adattárcává, hiszen az ügyfél és a bank közötti bizalmi kapcsolat már kialakult.

Adatbiztonság terén a bankok értelemszerűen élen járnak, hiszen a mobilbanki applikációk terén ügyfeleik érzékeny személyes és pénzügyi adatait őrzik meglehetős biztonságban

– mondja az innovációs szakember. Márpedig az ügyfelek egyre inkább azt igénylik, hogy egyetlen mobilapplikáción keresztül, egyetlen azonosítási folyamattal minél több ügyüket tudják minél kevesebb idő alatt elintézni. Ezért költöztek be előbb a banki tranzakciók, aztán a befektetési, majd immár a biztosítási szolgáltatások is a K&H mobilbankjába. Olyan, mintha a páncélszekrényt költöztetnénk be a telefonunkba, minden pénzügyi adatunkat biztonságban tudhatjuk, bármikor elérhetjük. Különösen amióta Kate, a személyes digitális asszisztens közérthetően segíti a szerteágazó digitális szolgáltatások közötti tájékozódást.