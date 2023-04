Búcsút mondhatnak a magyarok az egyik nagy rémálmuknak: már ezt sem kell személyesen intézniük

Automata ügyfélkiszolgáló rendszert fejlesztett a FaceKom Kft., ezek az online ügyfélazonosításhoz szükséges eszközökkel felszerelt mobilszobák alkalmasak arra, hogy emberi közreműködés nélkül, biztonságosan és sorban állás nélkül lehessen államigazgatási, banki, közüzemi vagy egyéb ügyeket intézni.

A FaceKom közleményében kiemeli: a magyar fejlesztésű ügyfélkiszolgáló állomásokat először a magyar piacon vezetnék be, már több szolgáltatóval egyeztettek erről, belföldön pedig kormányzati intézményekkel tárgyalnak. Céljuk ugyanakkor a nemzetközi terjeszkedés. Az állomások telepítése a következő hónapokban kezdődik, de a részletekről még nem nyilatkozott a cég.

A FaceKom Pontokat a tervek szerint egy-egy szolgáltatóra szabva telepítik, de hosszú távon lesz lehetőség arra is, hogy többen béreljenek egy állomást, így például banki, kormányhivatali, postai, illetve közművekhez tartozó ügyfélszolgálatként is működhetnek egyszerre. A csúcstechnológiájú berendezéseket érintőképernyővel és online ügyfélazonosítóval látják el, felszerelhetők bankkártyaterminállal, dokumentum- és ujjlenyomatolvasóval, címkenyomtatóval is.

Az állomásokat először bevásárlóközpontokba, egyetemekre, forgalmas csomópontokba telepítik, de létesíteni lehet így ügyfélszolgálatokat olyan helyeken is, ahol nincs posta vagy bankfiók.

Közleménye szerint a FaceKom teljeskörű ügyfélkiszolgáló megoldásokat kínál a térségben. 2012-es alapítása óta piacvezető a nagyvállalati digitális ügyfélazonosítás területén Magyarországon, fejlesztéseit többek között az OTP Bank, a K&H Bank, az MKB Bank, a Raiffeisen Bank, az Unicredit Bank és a Budapest Bank, több közműszolgáltató és telekommunikációs cég, valamint a közigazgatás is használja. A társaság a nemzetközi terjeszkedést követően a Budapesti Értéktőzsdére készül - jelezték.

A magyar lakosság korábbi felmérések alapján kifejezetten utál sorban állni, várakozni, és az egyik legnagyobb mumus, amikor személyes ügyfélszolgálaton kell elintézniuk bármit. Az új, "személytelen" mobil ügyintézési pontok sokakat megkímélhet az utált várakozástól, személyes konfrontációtól a jövőben.