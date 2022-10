Újabb brutális drágulás jön a magyar boltokban: még most vedde meg ezeket a termékeket

Nem érdemes halogatni, ha műszaki cikket szeretnénk vásárolni. Szakemberek szerint semmi nem utal arra, hogy a műszaki cikkek árai csökkennének, így ha valaki laptop vagy asztali számítógép vásárlásán gondolkozik érdemes még az év végi áremelkedés előtt beruházni. Várhatóan hamarosan a szállítási díjak is emelkedni fognak, a webáruházak esetében pedig nem kizárt, hogy búcsút mondhatunk az ingyenes kiszállításnak is.

Ma már egyre jellemzőbb, hogy a műszaki cikkek árainál is megfigyelhetjük a hétről-hétre történő drágulást. A nyáron ennek még éppen az ellenkezőjét lehetett tapasztalni, akkor még túlkínálat is volt a piacon, de mára apadni kezdett, következménye pedig az árak emelkedése lett – derül ki a Furbify közleményéből.

„Az új termékek esetében a nyersanyaghiány még mindig nagy probléma, de a felújított gépek piacán is akadnak nehézségek. Várhatóan a logisztikai és a gyártási költségek is növekedni fognak. A fuvarköltségek ugrásszerű emelkedésének valahol le kell csapódnia, sajnos ez végül eléri a végfelhasználót is. A devizaárfolyam folyamatos alakulása is fontos tényező, főleg az új termékek esetében, de a forint romlása a felújított piacot is utol fogja érni” – mondta Tóth Roland,marketing specialista.

Az egész IT szektor érintett a változásban

A növekedés mértékét még nehéz meghatározni, mert nem tudni, hogy az extra kiadások miatt mennyi teher hárul az ágazatra.

Az biztos, hogy jelentős árnövekedésre kell számítani. A felújított piac forrása többnyire vállalati környezetből érkezik. Azok a cégek melyek 2-3-4 évente rendszeresen cserélik a felszerelésüket, 2023-ban valószínűleg a költségcsökkentés fényében visszafogják a műszaki termékek modernizálására szánt büdzsét. Ez pedig komoly termék hiányt okozhat az utánpótlásban a következő 2 évben

– tette hozzá a szakember, aki szerint nem érdemes várni a vásárlással, ha valaki most tervezi, hogy új vagy használt laptopot, számítógépet szeretne.

„Észlelhető volt egy nyári akció hullám a piacon. Ez a csökkentés egyes termékeknél még érezhető lehet. Például 8. generációs Intel processzoros, Windows 11-es eszközt néha már 100-120 ezer forint körül is találhatunk. Ez egy rendkívül kedvező ár egy pár éves csúcskategóriás eszközért. Ezeknek a funkciói és designja is modern, fiatalos. Az akkuidők is rendkívül kedvezőek, és a régebbi laptopokkal szemben akár 2-3x is tovább bírhatják, sőt, a várható élettartamuk is kecsegtetőbb” – véli Tóth Roland, aki azt tapasztalja, hogy a tartósság, mint döntési tényező, most jobban előtérbe került.

Aki tervezi és megteheti most vegyen gépet

A szakértő szerint, aki csak internetezésre, filmezésre vagy facebook-ozásra keres laptopot, akár egy chromebook-ot is választhat, amit már 40 000 Ft körül is beszerezhetünk.

„A felújított piacot érintő készlethiány szintén egy jó ok arra, hogy még annak bekövetkezte előtt válasszunk olyan gépet, amit most szükségesnek érzünk. Egyik mutató sem utal arra, hogy a műszaki cikkek árai esni fognak. Ha szükségünk van egy laptopra, vagy PC-re érdemes még az év végi áremelkedés előtt beruházni. Mindenhol megfigyelhető a szállítási árak növekedése. A webáruházak esetében könnyen elképzelhető, hogy rövid időn belül kénytelenek leszünk elbúcsúzni az ingyenes, vagy nagyon alacsony szállítási díjaktól is” – zárta gondolatait Tóth ROland.