Véget ért az aranyélet: az Instagram új funkciója mindent megváltoztat

A mai naptól kezdve a magyar felhasználók számára is elérhetővé válik az Instagram szülői felügyeleti funkciója, ami lehetővé teszi, hogy az applikáción napi, vagy akár heti időkeretet és ütemezett szüneteket állítsanak be a gyerekek fiókjain. Ezen felül a Meta elérhetővé tesz olyan segítségeket is, amelyekkel a tizenéves gyerekek és a szülők is könnyebben tudnak eligazodni a digitális világban.

2022. szeptember 15-től az Instagram szülői felügyeleti eszközei (az Egyesült Államokhoz és néhány más országhoz hasonlóan) Magyarországon is elérhetővé válnak. A Családi központ lehetővé teszi a szülők (vagy gondviselők) számára, hogy tizenéves gyermekeiknek meghívót küldjenek a fiókjuk felügyeletére, vagy elfogadják a gyermekeik erre vonatkozó meghívását. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Miután megkapták a szükséges jogosultságokat a felügyeleti funkció használatára, a szülők ellenőrizhetik, hogy tizenéves gyermekük naponta mennyi időt tölt az Instagramon: beállíthatnak konkrét napközbeni vagy heti időpontokat, amikor korlátozni szeretnék tinédzserük Instagram-használatát, és a nap folyamán meghatározott időpontokra szüneteket is beiktathatnak. A Családi központon keresztül a szülők láthatják, hogy tinédzser gyermekük naponta átlagosan mennyi időt tölt az Instagramon, és az időkorlátok közös beállításával segíthetnek neki jobban beosztani az idejét. Az új Tarts szünetet! funkció emlékezteti a gyerekeket, hogy iktassanak be egy kis szünetet, ha már egy bizonyos ideje görgetik az Instagramon a Reels-videókat. Az új eszköznek köszönhetően a szülők azt is láthatják, hogy tinédzserük kiket követ, és kik követik őket, illetve értesítést kaphatnak arról, ha gyermekük jelentett egy fiókot vagy posztot - beleértve azt is, hogy kit és milyen típusú tartalmat jelentett. Emellett a Családi központban a szülők cikkeket, útmutatókat és szakértőktől származó tippeket találhatnak olyan témákban, amelyek segítik a tizenéves gyermekek pozitív online élményeit.

