Mutatjuk az ingyenes mobiltrükköt: így szervizelés nélkül is jóval tovább bírja majd az akku

Mindenkivel előfordult már, hogy egész nap házon kívül tartózkodott, és akkor jött rá, hogy nincs nála a mobiltöltője, amikor már merülni kezdett a telefonja. Ilyenkor persze minden opciót megvizsgálunk, hogy hogyan is tudnánk az akksi töltöttségét megőrizni addig, amíg nem kerülünk egy töltő közelébe. Nem lehetetlen küldetés!

Bár nem a világ vége, azonban mégis kellemetlenségeket tud okozni az, ha elfeledkezünk feltölteni a telefonunkat, és vészesen merülni kezd akkor, amikor nincs lehetőségünk feltölteni azt. Gyakran a töltővásárlás nem opció ilyen helyzetben, mi pedig azon gondolkodunk, hogyan is tudnánk spórolni a telefonunk töltöttségével legalább addig, amíg nem érünk el egy töltőt. és gyakran a töltővásárlás szimplán nem opció.

A Huffpost most szakértőket kérdezett arról, hogy mivel őrizhetjük meg telefonunk töltöttségét. Vannak olyan tippek, amelyek maguktól értetődőek, de azt kevesen tudják, hogy még egy WIFI csatlakozás is leszívhatja az akksinkat.

Szinte minden telefonnak van csökkentett üzemmódja, az IPhone-nál pedig külön funkcióban elérhető a csökkentett akkumulátor üzemmód is. Ezek azoknak az alkalmazásoknak az üzemmódját csökkentik le, amelyek leszívják az akkumulátorunkat, például a fény-és hangerőt, és az automatikus frissítéseket. Így ha a telefonunk rossz pillanatban kezd el merülni, első körben ezt kapcsoljuk be

- emelte ki Elly Bailey, tech újságíró, aki elmondta azt is, hogy az IPhone automatikusan megkérdezi a felhasználót arról, hogy be szeretné-e kapcsolni a csökkentett üzemmódot akkor, ha az akkumulátor töltöttsége 20 százalék alá esik. Viszont ha ezt az üzemmódot korábban kapcsoljuk be, úgy a telefonunk is lassabban fog merülni.

Ezek szívják le a telefonod akksiját

Rengeteg applikáció használja a földrajzi helymeghatározót, akkor is, ha magát az applikációt nem használjuk folyamatosan. Érdemes így ezt is lekapcsolni. Jessica Naziri, tech újságíró szintén azt javasolja, hogy alkalmazásonként állítsuk be azt, hogy az alkalmazás eléri-e a helyzetünket. Bailey is hasonló véleményen van, ha nem biztonsági kérdésről van szó, úgy nyugodtan kapcsoljuk ezt a funkciót ki.

A képernyő fényerejét is csökkenthetjük, hiszen, mint ahogy azt Michael Fisher tech vlogger elmondta, a kijelző a legnagyobb dolog, ami hihetetlen gyors ütemben szívja az energiát. Elmondása szerint ha nem vagyunk kint fényes nappal, úgy nem indokolt a teljes fényerő, látni fogjuk a kijelzőt sötétebb üzemmódban is, és így az akkumulátor is töltve marad. Egy lépéssel tovább is mehetünk, és átkapcsolhatjuk a telefonunkat sötétített üzemmódba, hiszen ha telefonunk OLED kijelzős, úgy ezt a beállításokban könnyen meg is tehetjük.

Az automatikus WIFI-hez kapcsolódás nagyon kényelmes, azonban ez is sok akkumulátor energiát használ el. Ha nem akarunk 0 százalékra merülni, úgy kapcsoljuk ki a Wifi-t, a Bluetooth-ot, sőt figyeljünk arra, hogy zárva legyenek azok az alkalmazások, amelyek rengeteg töltöttséget fogyasztanak.

Ezek azok az alkalmazások, amelyek amúgy is rengeteg időnket elveszik, mint a Facebook, WhatsApp, Instagram

- emelte ki Naziri. A különböző közösségi média alkalmazások mind elszívják a töltöttségünket, csak úgy, mint a játékok, a FaceTime vagy éppen a push értesítők.

Győződjünk meg arról, hogy a háttérben nem futnak ezek az alkalmazások. Legyen szó egy háttérben futó Spotify letöltésről, esetleg egy Google Photo back up folyamatról, ezek a háttérben titokban elszívják az akkumulátor töltöttségét. Azonban ne kapcsoljunk ki mindent, hiszen a telefonunk okkal futtatja ezeket a frissítéseket, ügyeljünk arra, hogy tényleg csak azt kapcsoljuk ki, amire nincs szükségünk

- emelte ki Fisher, aki hozzátette, hogy amikor fel van töltve a telefonunk, úgy hagyjuk, hogy frissítésre kerüljenek az alkalmazások, hiszen ez is segít abban, hogy a készülék optimálisabban működjön.

Extra lépésként, ha már minden kötél szakad, megtehetjük azt is, hogy a telefonunkat repülőgépes üzemmódba állítjuk. Ha nincs szükség arra, hogy elérhetőek legyünk, úgy lekapcsolhatunk mindent, így megőrizve a maradék pár százalék töltöttségünket. Ráadásul így azt is elérhetjük, hogy kevesebbet nyomkodjuk a telefonunkat.

Hogyan töltsd a telefonod?

Rengeteg módja van annak, hogy töltsük a telefonunkat, ma már lehet vezetéknélküli töltőt használni, sőt gyorstöltőt is. Viszont, mielőtt kapkodva elkezdenénk mobilt tölteni, gondoljunk arra is, hogy mit tesz ez az akkumulátorral.

A gyorstöltés kényelmes, azonban csökkenti az akkumulátor üzemidejét

- emelte ki Fisher. Ha a telefonunknak van okostöltés üzemmódja, és nem sietünk, akkor az optimális töltés érdekében használjuk ezt az opciót. Használhatunk kábelt, vagy vezetéknélküli töltőt is, azonban a szakemberek ezt sem ajánlják, ugyanis a készülékek zöme jooban szereti a lassú, és kábeles megoldást. Külső eszközről is tölthetjük a telefonunkat végső esetben másik készülékről, kábel segítségével.

Azonban ne felejtsük el, hogy a lítium-ion akkumulátorok nem szeretnek teljesen feltöltve lenni, vagy túlmelegedni. Ezeknek az akkumulátoroknak az üzemideje sokkal tovább tart, ha mindig 30 és 80 százalék között mozog a töltöttségük, és nem töltjük fel őket 100 százalékig.

Ne csak a mobilt figyeljük, ez is veszélyes lehet

A rossz minőségű elektronikai cikkek túlmelegedhetnek, lángra kaphatnak. Az áramütést kockáztatja, aki gyenge szigetelésűt, elégtelen csatlakozókkal szereltet vesz a kezébe. A többféle veszélyforrás miatt a fogyasztóvédelem minden évben, így idén is fokozottan figyel a hálózatról működő és tölthető termékekre. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált laboratóriuma tavaly kevesebb, mint felüket találta biztonságos használatra alkalmasnak.

A labor 2021-ben összesen 665 villamossági terméket vizsgált meg, egyebek mellett díszvilágítási füzéreket, elektromos rollereket, légnedvesítő készülékeket. Kiemelten ellenőrizték a többi között az akkumulátortöltőket, a robotporszívókat és -fűnyírókat, a főzőlapokat is. 328 árucikk nem felelt meg a termékbiztonsági követelményeknek. Egy hajszállal tehát még annál is rosszabb a helyzet, mintha „csak” minden második bizonyult volna veszélyesnek.

A rossz mobiltöltőkkel pedig különösen vigyázni kell, korábbi cikkünkben mi is írtunk arról, hogy vannak töltők, amelyek egyenesen veszélyesek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) termékbiztonsági laborvizsgálatán húszból tizenkettő töltőt áramütés-veszélyesnek ítéltek meg a szakemberek. Mint kiderült, az ITM akkreditált műszaki laboratóriumának vizsgálatai szerint a mintavételezett termékek 60 százaléka, húszból egy tucat töltő nem tett eleget a követelményeknek.