Vége a mutyizásnak a Netflix-fiókokkal: megfizetteti a szolgáltató a trükközőkkel a kiesést

Megálljt parancsol a Netflix annak a gyakorlatnak, hogy egy előfizetést több különböző háztartás - családi, baráti társaságok együtt - használjon, a jelszavak megosztásával. A streamingszolgáltatónak elege lett abból, hogy a több eszközön engedélyezett használat vége az lett, hogy sokan engednek hozzáférést olyan családtagoknak, barátoknak, akik nem is egy háztartáshoz tartoznak. Azoknak, akik más előfizetését használnák, hamarosan extra díjat kell majd fizetniük.

Megelégelte a Netflix, hogy sok előfizetése osztja meg a fiókja használatát másokkal, akikkel nem is egy háztartásban él. A probléma nem újkeletű, a jelszómegosztás ugyanis a háztartáson kívül élőkkel eddig is szabályellenes volt, viszont eddig érdemben nem tudták ellenőrizni, és tenni ellene. Most szigorúbb fellépéssel próbálnak végetvetni a közös használatú fiókok korszakának. Ez pedig nem csak a külföldi, hanem a magyar felhasználókat is érinti majd. Valószínűleg sokan lehetnek, akiknek extra díjat kell fizetniük hamarosan. Egyelőre azonban mindössze három országban, Chilében, Costa Ricán és Peruban vezetik be az új rendszert teszt jelleggel. Az extra díj nagyjából 1000 forint körül alakul - adta hírül a BGR.

A Netflix szerint a jelszómegosztás akadályozza, hogy bővüljön a felhasználói köre, ezzel pedig sok pénztől is elesik a szolgáltató. Az extra díj bevezetésével viszont elébe mennek annak, hogy a felhasználók kijátsszák a fiókmegosztás szabályait, ugyanis így lesz rá lehetőség, csak nem ingyen. A streamingszolgáltató viszont hangsúlyozta, hogy nem az a céljuk, hogy büntessék a felhasználókat. Felhívták a figyelmet, hogy a Standard- és a Premium-előfizetőknek eddig is lehetőségük volt legálisan a fiókmegosztásra, adott számú másik használóval.