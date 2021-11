Internetes csalók leselkednek a magyarok pénzére: nehogy bedőlj, durván lehúznak

A hosszú hétvégék különösen vonzó időpontot jelentenek a kiberbűnözők számára, támadásaik száma ugyanis ezekben a napokban megemelkedik – hívja fel a figyelmet az FBI e területtel foglalkozó központja. A statisztikák szerint ráadásul az első félév drámai eredményeket hozott, hiszen csak az Egyesült Államokban több mint 60 százalékkal emelkedett a bejelentett zsarolóvírus támadások száma. Az ilyen időszakokban különös körültekintést igényel a munkavállalók kontrollja, a tendencia ugyanis már itthon is észrevehető – mutat rá a kibervédelmi megoldásokat forgalmazó Maxvalor szakértője.

Egyre vonzóbbnak találják az online bűnözők az ünnepeket és a hétvégéket – különösen az ünnepeket magába foglaló hosszú hétvégéket – arra, hogy potenciális áldozataikat, köztük kis- és közepes vállalkozásokat is, megcélozzák - fogalmazta meg a közelmúltban friss álláspontját a rosszindulatú kibertámadások kapcsán az FBI internetes panaszközpontja (IC3).

Ennek magyarázata, hogy ez taktika előnyt biztosít számukra, mivel a szervezetek hálózatát védő szakemberek csapata és IT-támogatása hosszabb ideig korlátozott kapacitással működhet.

Ezt alátámasztja többek közt, hogy alig pár napja Európa legnagyobb, fogyasztói elektronikai eszközöket forgalmazó áruházláncának informatikai rendszereit éppen egy hétvégi napon érte átfogó kibertámadás. Emellett a japán Olympus technológiai óriáscég is jelezte, hogy szervereit a múlt hónapban épp egy bejelentésük előtti hétvégén érte csapás, ami miatt azok leállítására kényszerült az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában is.

A hétvégi, ünnepnapi fókusz erősödése a hazai piacon is érzékelhető. Ennek kapcsán egy fontos tényezőt is figyelembe kell venni. A munkavállalók kontrollja ugyanis ilyenkor lazább, felületesebb. Ezekben a napokban olyan emailekre is rákattintanak, amelyeket biztosan nem nyitnának meg egy átlagos munkanapon. Ha pedig ezt megteszik, a baj már meg is történt. Ráadásul nem csak erre a hozzáállásra koncentrálnak a támadást szervezők. A közelgő Black Friday-hez kapcsolódóan kiugró vásárlási kedvet regisztrálnak évről-évre. Ennek kapcsán egy vonzónak tűnő ajánlatot sokkal kevésbé néznek meg alaposan a felhasználók. A figyelmük ugyanis azon van, hogy nem szeretnének egy kedvező lehetőséget elszalasztani. Pedig ilyenkor nagyon sok attraktív ajánlat mögött rosszindulatú támadók eszközei állnak

- hangsúlyozta Gölcz Dénes, a dán Heimdal Security termékeit forgalmazó Maxvalor ügyvezető igazgatója.

Nagy visszhangot kiváltó csapásokból Magyarországon sem volt hiány az elmúlt időszakban. Az egyik hazai hitelintézet leányvállalata az ősz elején került a kiberbűnözők fókuszába, melynek következtében napokig álltak a szervezet ügyintézési felületei.

A legismertebb babaáruházat az elmúlt év utolsó napjaiban, hétvégén érte zsarolóvírus támadás. Ennek következményeként egy időre elérhetetlenné váltak a felhasználói fiókok és nem működött az online vásárlás, de annak lehetősége is felmerült, hogy az adattolvajok felhasználók adataihoz is hozzáférhettek. Ezek mellett akadt nyelvtudományi oldal, mobilok elleni vírustámadás vagy álwebshopra épülő csalássorozat is, amelyek során több ezer ember személyes adatait vagy pénzét fújták meg