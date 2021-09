Erről kevés magyar tud: nekik is ingyen jár majd a Windows 11

Sokan nem tudják, hogy ingyen járna nekik a Windows 11 - derült ki egy felmérésből. A megkérdezett felhasználók 45 százaléka azt mondta, hogy egyelőre nem tudta eldönteni, telepíti-e majd az új rendszert.

Október 5-től hivatalosan is elérhetővé válik a Microsoft új operációs rendszere, a Windows 11, ami több remek funkcióval is rendelkezik. A közelgő időpont miatt több mint ezer amerikai Windows-használót kérdezett meg a savings.com, hogy mennyire érdekli őket az új szoftver. A felmérést szeptember 17-én végezték, online - számolt be az eredményekről a hvg.hu.

A felhasználók alig 40 százaléka tudott arról, hogy új Windows-verzió kerül piacra, és hogy az hamarosan meg is jelenik. E tekintetben inkább az idősebbek, az 55 év felettiek voltak informáltabbak, míg a fiatalabb generáció (a 18 és 24 év közöttiek) csupán 28 százaléka mondta azt, hogy tud a 11-es kiadás érkezéséről.

A megkérdezett felhasználók 45 százaléka azt mondta, hogy egyelőre nem tudta eldönteni, telepíti-e majd az új rendszert. Háromból két felhasználó pedig nem tudta megmondani, hogy számítógépe megfelel-e egyáltalán a Microsoft által támasztott hardverkövetelményeknek. A kutatás azt is kiderítette, hogy a fiatalabbak azok, akik inkább kipróbálnák az új rendszert, az idősebbek óvatosabbak, és egyelőre kivárnak.

A felmérés szerint a felhasználók 52 százaléka csak azért váltana, mert a Windows 11 jobban néz ki, mint a Windows 10. A megkérdezettek 14 százaléka pedig azért, mert ezzel a szoftverváltozattal az androidos alkalmazások is használhatók lesznek a PC-ken.