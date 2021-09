Őrület! Így vehetsz most 20 ezerrel olcsóbban vadiúj mobilt

Most érdemes előkeresni a fiókok mélyén lapuló régi mobilokat, hiszen ezek a készülékek 20 ezer forint kedvezményt érhetnek, ráadásul környezetvédelmi szempontból is jó helyre kerülnek a már nem használt telefonok.

Ha a családban, baráti körben nincs kinek továbbadni az ódivatúvá vált, de még használható mobilt, a készülék gyakran egy fiók mélyén végzi. Ha pedig azért cseréljük le a telefont, mert meghibásodott és már nem éri meg javíttatni, akkor sem feltétlenül válunk meg tőle, hiszen mindennapi életünk egy darabjáról van szó. Most azonban érdemes előkeresni ezeket a készülékeket, hiszen a Telenornál darabonként 20 ezer forintot érnek bizonyos feltételek mellett. Október 6-ig bármilyen, beolvasható IMEI számmal rendelkező készülékért cserébe 20 ezer forintos kedvezmény jár,

Az október 6-ig az üzletekben leadott készülékek után járó, kedvezményre jogosító promóciós kód október 20-ig váltható be, és készülékvásárlásonként egy kód érvényesíthető.

Készülékleadással a környezetért

Az akciótól függetlenül a régi készülékek bármikor leadhatók a mobilszolgáltató üzleteiben, ahol gondoskodnak azok megfelelő tárolásáról, illetve biztonságos újrahasznosításáról, kezeléséről. Azért fontos elvinni a már nem használt, illetve javíthatatlan telefonokat, mert ezeket – más elektronikai eszközhöz hasonlóan – tilos a háztartási szemétbe dobni. A készülékek ugyanis egyrészt veszélyes anyagokat – pl. ólom, higany, égésgátlók, stb. – tartalmaznak, amelyek a szeméttelepekre kerülve a csapadék hatására a talajvízbe szivároghatnak, ha pedig hulladékégetőkben végzik, mérgező levegőszennyező anyagok keletkeznek.

A telefonok másrészt értékes nyersanyagforrásnak számítanak: egymillió mobilból 15 tonna réz, egyharmad tonna ezüst és 34 kilogramm arany is kinyerhető. Kiemelten fontos tehát a működésképtelen készülékek elkülönített gyűjtése; ráadásul, ha az akkumulátor sérült, akkor már veszélyes hulladéknak számít, amely mindenképpen speciális kezelést igényel.

A vállalatnak nem ez az első olyan kezdeményezése, amellyel az ügyfeleik aktívan tehetnek a környezet védelméért. Az előfizetőiket például ösztönzik a papír alapú számla helyett az elektronikus igénybevételére, az üzletekben pedig szerződéskötéskor digitális aláírást alkalmaznak, így kevesebbet kell nyomtatni. A régi típusú SIM-kártyákat folyamatosan kivezetik, helyettük új, fele akkora méretű kártyákat dobnak piacra, ennek köszönhetően a csomagolási hulladék is 50 százalékkal csökken. A mobilkiegészítők között pedig környezetbarát, 100%-ban újrahasznosítható telefontokok is elérhetők az üzletekben. A vállalat célja, hogy a termékeik, szolgáltatásaik és kommunikációjuk révén is hozzájáruljanak a társadalom környezettudatosságának erősítéséhez.