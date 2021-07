Rengeteg magyar laptop landolhat hamarosan a kukában: ezekre figyelj, hogy megóvd a tiéd

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Rengeteg magyar dolgozó állandó társa a laptopja, ami elengedhetetlen a mindennapi munkavégzéshez. Egyik nyilvánvaló előnyük az asztali számítógépekhez képest, hogy sokkal kisebbek, ennek köszönhetően pedig hordozhatóak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ám a laptopok erőssége azonban egyben az egyik legnagyobb gyengeségük is. A hordozhatóság ugyanis némi kockázattal is jár: például nagyobb eséllyel ejtik, vagy öntik le őket, esetleg a forró autóban maradnak. Ezek pedig mind-mind rövidítik a gépek élettartamát. Most mutatunk 4 tippet, amelyek segítenek minél tovább megóvni a munkaeszközünket! Tartsd hidegen Az első és legfontosabb dolog a hűtés: legyen szó telefonról, táblagépről vagy laptopról, a túlmelegedés a egyik legnagyobb ellenség, sokat árt az elektronikai cuccoknak. Az extrém hő például képernyőkárosodáshoz, rövidebb akkumulátor-élettartamhoz, sőt, bizonyos ragasztók megolvadásához is vezethet a készülékekben. És ez még nem minden! Amikor a fém alkatrészek felmelegednek, akkor tágulnak is, majd lehűléskor összehúzódnak. Így pedig a készülékedben lévő összes vezeték és fém megnyúlik, majd összehúzódik, ami számos alkatrész meghibásodásához vezethet. A laptopoknál a túlzott hőhatás, akár a forró autóban hagyjuk, akár a közvetlen napfény éri őket, könnyen vezethet sokkal rövidebb élettartamhoz. Vásárolj tokot Az emberi néhány napon belül magától meggyógyul, ha megkarcol minket valami. A laptopok viszont nem ilyen szerencsések: minden karcolás, horzsolás életük végéig velük marad. Tegyünk tehát magunknak egy nagy szívességet, és vegyünk egy védőtokot a laptopra. Egy jó tok megvédi a laptopot a kisebb karcolásoktől és ütésektől, így kevesebb lesz a "harci sérülés". Ugyanezért érdemes egy jó laptop táskára is beruházni, azokban a legbiztonságosabb szállítani a gépeket. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 550 forintos törlesztővel a Sberbank nyújtja (THM 7,11%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 39 604 forintos törlesztőt (THM 7,17%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Tartsd tisztán A laptop tisztán tartása elengedhetetlen, ha azt szeretnénk, hogy hosszú élettartamú legyen. Azonban kerüljük a nagyon intenzív tisztítást: elég egy flakon sűrített levegőt elhasználni, amivel kifújjuk a port és a szennyeződést a csatlakozókból és a különböző résekből. Ha megóvjuk például a zsanérokokat, mozgó alkatrészekeket a szennyeződésénektől, az csökkenti a kopást és a meghibásodás esélyét is. Újrafelhasználás és frissítés Végezetül pár tipp a régebbi, lassú laptopok felgyorsítására. Gyakran előfordul, hogy amikor a laptop közeledik élettartama végéhez, jelentős sebesség- és teljesítménycsökkenést veszel észre. Ilyenkor sem kell feltétlenül kidobni az öreg gépet: egy régi laptop kitűnően használható még például médialejátszóként! A hozzáértők akár a Linux operációs rendszert is feletelepíthetik a régebbi laptopjukra. Ez általában jóval kevesebb erőforrást igényel, mint a Windows vagy a Mac, és egy régebbi laptopot kifejezetten gyorsabbá tehet.

Címlapkép: Getty Images

