Ki nem találnád, melyik színész keres most a legtöbbet Hollywoodban: a Netflixes filmjeivel szakít óriásit

Adam Sandler, a Netflix "Gyagyás gyilkosság 2" című filmjének főszereplője, bár az Oscar-díjra nem számíthat ezen a hétvégén, a streaming platformon nyújtott kiemelkedő teljesítményével és három filmjével tavaly Hollywood legjobban fizetett színészévé vált, 73 millió dolláros bevétellel, megelőzve ezzel Margot Robbie-t és Tom Cruise-t - közölte a Forbes.

Ez az összeg lehetővé tette számára, hogy megelőzze Margot Robbie-t, aki 33 éves korával a top 10 legfiatalabb tagja. Robbie, aki a "Barbie" - ami 2023-ban a legnagyobb bevételt hozó filmnek bizonyult -, valamint a "Saltburn" című film producere is volt, második helyen áll a magazin listáján kb. 21 milliárd forintos bevétellel.

A listán harmadik helyen Tom Cruise található (kb. 16 milliárd forint), míg Robbie "Barbie"-beli társa, Ryan Gosling és Matt Damon együtt osztják ki a negyedik helyet. Jennifer Aniston, Sandler társa a "Gyagyás gyilkosságban", a hatodik helyen áll.

A "Gyagyás gyilkosság 2", tavaly a Netflix ötödik legnézettebb filmje volt 173 millió megtekintett órával. Bár néhány kritikus nem igazán kedvelte az alkotást, addig mások pozitívan értékelték, kiemelve a főszereplők teljesítményét. Sandler jövedelmét tovább növelte az "Leo" című animációs film, amelynek írója és producere is volt, valamint egy másik vígjáték, amelyben szerepelt és producer is volt. Ezenkívül idén feltűnt már az "Űrhajós" című sci-fi drámában is.

A Forbes jelentése szerint Sandler bevételeit tovább emelte 44 stand-up komédia előadása. Ez az első alkalom 2002 óta, hogy Sandler vezeti ezt a listát. Tyler Perry volt az előző év legjobban fizetett színésze, míg Dwayne Johnson dominált az azt megelőző három évben. Mindketten hiányoznak viszont az idei top 10-ből. Az első tízbe tartozók között található még Leonardo DiCaprio és Jason Statham hetedik-nyolcadik helyen, Ben Affleck kilencedik helyen és Denzel Washington zárja a listát tizedikként.

(Címlapkép - Clemens Bilan, MTI/MTVA)