Csúcsfizetéséről vallott Szabó Zsófi: kiderült, nem a tévézéssel keresi a legtöbb pénzt

Már többet keres influenszerkedéssel, mint amennyi az előadóművészi vagy műsorvezetői feladatokért kapott pénze.

Saját Instagram-oldalán tartott rajongói kérdezz-feleleket Szabó Zsófi, aki nemrég hagyta ott az RTL Reggeli című talk-showját. Mint a műsorvezető-színésznő egy kérdésre válaszolva írta: nem ezzel keresi a legtöbb pénzt.

Szabó Zsófi sok éve dolgozik influencerként is, vagyis jelentős reklámbevételt kap a cégektől egy-egy termék vagy szolgáltatás népszerűsítése után. A kérdésre most azt válaszolta, hogy az ebből megkapott összegek már magasabbak annál, mint amit más tevékenységért kap.

Nem túlzás azt mondani, hogy évek óta magasabb a jövedelmem influenszerként, mint műsorvezető-előadóművészként. Bár még mindig nem elfogadott sokaknál, hogy ez is egy munka. Azonban, ha őszinte akarok lenni, az én értékrendem szerint ez mindig is csak kiegészítés, egy plusz lesz az életemben, és arra törekszem, hogy mindig legyen rendes munkám. 16 éve vagyok munkavállaló és 10 éve vezetem a cégeim. Most tartok egy kis szünetet, de azon vagyok, hogy a lehető legjobban alakuljon a jövőm

- írta a válaszban az Instagramon Szabó Zsófi.

