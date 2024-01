Szökőév 2024: mi a szökőnap és kinek kell majd dolgoznia a februári extra munkanap miatt?

2024 szökőév lesz, így februárban egy nappal többet kell dolgozni ugyanazért a bérért. A szökőév olyan év, amelyben egy extra napot adunk a naptárhoz, hogy korrigáljuk a csillagászati és naptári év közötti eltérést. A szökőév a Gergely-naptár csillagászati és civil időszámítás összehangolása miatt van. Cikkünkben mutatjuk, mi a szökőév, és azt is, mi a szökőnap.

Mi a szökőév?

A használt naptárunk igyekszik a lehető legpontosabban követni a csillagászati eseményeket. Azonban ez nem mindig lehetséges, mivel ezek az események nem minden nap ismétlődnek meg pontosan. Emiatt kis eltérés alakul ki a csillagászati és a naptári év között. Ennek korrigálása érdekében minden negyedik évben beiktatnak egy plusz napot.

Mi a szökőév? A szökőév eredetét tekintve egészen 1582-ig kell visszamennünk az időben. Ebben az évben októberben vezették be a Gergely-naptárat. Ekkor ismerték fel, hogy a Julián-naptár szerinti időszámítás mintegy tíznapos késésben van a civil naptár és a csillagászati időszámítás között. Ennek eredményeképpen XIII. Gergely pápa naptárreformot hajtott végre.



A reform célja volt a csillagászati időszámítás és a civil naptár közötti különbségek hosszú távú összehangolása. A csillagászati év 365 nap 5 óra 48 perc 46,07 másodperc, azaz 365,2422 nap, ezért a Julián-naptárat hozzáigazították a csillagászati adatokból eredő helyes naptárszámításhoz.



Magyarország 1587-ben fogadta el a Gergely-naptárt: 1587. október 21., szombat után november 1-je, vasárnap következett. Ezzel Magyarország szinkronba került a többi európai országgal. A Gergely-naptár meghatározott években egy plusz napot ad a február hónaphoz, így az a szökőévben 29 napos lesz.

Miért lesz 2024 szökőév?

Minden olyan évszám, amely négytel osztható, de nem osztható százzal, szökőévnek minősül. Ilyen lesz például a 2024-es év is. Azok az évek is szökőévek lesznek, amelyek oszthatók százzal és négyszázzal is.

Példaként említhetjük az előző éveket: 2020, 2016, 2012 mind szökőév volt. Sőt, a 1600-as és 2000-es év is. A jövőben pedig a 2400-as év lesz az. Ugyanakkor a szabály szerint a 1700-as, 1800-as, 1900-as és 2100-as év nem minősül szökőévnek.

Melyik nap lesz a szökőnap 2024-ben?

A szökőnap mindig február 24-e. Julius Caesar óta minden február 23-át megdupláznak, így alakul ki a február 24-e. Tehát nem február 29-e a szökőnap, ahogy sokan tévesen gondolják.

Mi a szökőnap?

A szökőnap az a nap, amit minden szökőévben beiktatnak annak érdekében, hogy kiegyensúlyozzák a csillagászati és naptári év közötti eltérést. Ez a nap minden szökőévben február 24-e, ezért lesz február hónap ebben az esetben 29 napos. Február 24. 2024-ben szombatra esik, így ezt a napot duplázzák meg a naptárban.

Mit jelent a munkavállalóknak a gyakorlatban az, hogy 2024-ben szökőév lesz?

2024 februárja egy nappal hosszabb lesz, mint azt fentebb is említettük február 24., szombat után egy plusz napot iktatnak be, ami a hivatalos naptárlépzés szerint ismét szombatnak minősül majd. Ez a munkavállalóknak azt jelenti, hogy egy nappal hosszabb időszak után kapják majd a fizetésüket, mivel ez a hónap nem 28, hanem 29 napos lesz.

Azoknak a munkavállalóknak viszont, akik szombaton is dolgoznak, ez igencsak fájni fog. Ilyen például a kiskereskedelem, vagy épp a szolgáltatóipar egy része is. Mivel ezen munkavállalók nagy része havi bérben részesül, így ez a plusz nap gyakorlatilag ingyen munkát jelent a munkaadóknak.

Itt fontos kiemelni, hogy ugyanakkor a gazdaság szempontjából előnyös lehet ez az extra nap, hiszen növelheti a termelést és pozitívan befolyásolhatja a GDP-adatokat.