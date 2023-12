Súlyos dolog derült ki a hazai fúrt kutak szabályairól: ennek sok háztulaj nem fog örülni

A folyószabályozások, a klímaváltozás és az engedély nélkül fúrt kutak is pusztává teszik a tájat- írja a szon.hu.

A Felső-Tisza vidékének súlyos vízhiánya több okra vezethető vissza, például folyószabályozás, klímaváltozás, de a szakember külön említette a fúrt kutak ügyét is.

A fúrt kutak kapcsán a szakember kifejtette, hogy

az engedély nélkül fúrt kutak kérdése hosszú ideje foglalkoztatja a lakosságot, s az újabb döntések értelmében bizonyos mélységig nem is kell engedélyt kérniük az embereknek a kutak létesítéséhez

- mondta Láng István a lapnak. Majd hozzátette, hogy a vízügyi igazgatóság azonban maximálisan ellenzi mindezt,

és nagyon jó okunk van ezt tenni.

Számos területen, beleértve a Nyírség különböző részeit, a kutakat nem elegendő a talajvíz szintjéig fúrni. A mélyebb talajrétegekben olyan vízzáró rétegek találhatók, amelyek között rétegvizek helyezkednek el, és ezeket a kutakat már a rétegvizek szintjéig fúrják át. A fő probléma abból adódik, hogy több réteget is átfúrnak, ráadásul a legtöbb kút nem megfelelő minőségben készül el. Ennek eredményeként a talajvíz már alsóbb rétegekben is megjelenik, és hiába próbálnánk a vizet a felső rétegben tárolni vagy a természetesen pótolni, ez nem lehetséges, mert a talajvíz egyszerűen elszivárog. Láng István hangsúlyozta, hogy ez a kútfúrási módszer olyan károkat okoz, amelyeket lehetetlen helyreállítani.

