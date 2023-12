Komoly dolog derült ki Tóth Gabi és Krausz Gábor válásáról: ez mindent megváltoztat?

Még az ünnepek előtt sikerült elválnia Tóth Gabinak és Krausz Gábornak. a szakács elmondása szerint békésen zajlott a válóper.

Nyár óta Tóth Gabi és Krausz Gábor válópere tartja lázban az országot, miután a pár augusztusban jelentette be, hogy útjaikat külön folytatják, a válópernek azonban csak most lett vége. A pár közös gyereküket, Hannarózát továbbra is közösen fogja nevelni.

A séf most a hot!-nak nyilatkozott arról, hogy a házasságuk hivatalosan is véget ért az énekesnővel.

Még karácsony előtt jártunk a bíróságon, ahol sikeresen elválasztottak minket. Tehát hivatalosan elváltunk Gabival

– mondta el Krausz Gábor, aki ezzel a korábbi pletykákra is reagált, miszerint még el sem indították a válópert Tóth Gabival.

Ez nem igaz, csupán nem beszéltünk erről. Teljes békességben ültünk egymással szemben, mindenben megállapodtunk, nem volt semmilyen problémás kérdés. Mindkettőnknek a lányunk, Hanni a legfontosabb, akit továbbra is közösen nevelünk, tehát közös felügyeletben állapodtunk meg. Reméljük, hogy ő a lehető legkevesebbet észlel mindebből, és mindkét oldalon szerető családban nő fel

– mesélte a szakács, aki bár nem érzi magát szomorúnak, de ahogy fogalmaz némi keserű szájíz van ilyenkor az emberben, hiszen bárki érezheti úgy magát egy ilyen szituációban, hogy elbukott.

A válás azt mutatja, hogy valami nem sikerült, és mivel mind a ketten maximalisták vagyunk, legalábbis én biztosan, nem szeretek veszíteni, és ez egy picit olyan. De mivel azt gondolom, hogy mindkettőnknek így lesz a legjobb, ezért ez egy új életnek a kezdete. Azt kívánom neki, hogy találja meg a boldogságot, és remélem, hogy én is megtalálom, legfőképpen pedig azt kívánom, hogy Hanni legyen nagyon boldog! Egyébként, ha nem reggel nyolckor lett volna a per, akkor még koccintottunk is volna

– fűzte hozzá a szakács.